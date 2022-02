PlayStation Plus, i giochi gratis di marzo potrebbero essere già stati svelati

Fra poche ore arriverà l’annuncio ufficiale dei nuovi giochi gratis di PlayStation Plus per il mese di marzo, ma un leak potrebbe aver già anticipato quali saranno i nuovi titoli in regalo per gli abbonati.

L’indiscrezione arriva da un affidabile insider del sito francese Dealabs, già responsabile per aver anticipato correttamente la line-up di molti mesi precedenti di PS Plus.

Molti utenti sono convinti che prima o poi saranno aggiunti specifici titoli dalla PlayStation Plus Collection, ma stando all’ultima indiscrezione il mese di marzo non sarebbe ancora quello giusto per vedere tali produzioni.

Come riportato da Push Square, il leaker ha pubblicato sul relativo forum francese billbil-kun un messaggio che lascerebbe poco spazio alle interpretazioni, anticipando quelli che sarebbero i giochi PS4 in regalo.

Quello che appare infatti come un commento abbastanza criptico fa riferimento a due giochi in particolare, che farebbero con molta probabilità parte della line-up del prossimo mese:

«Recentemente mi sono interessato a Ark Survival Evolved e Team Sonic Racing, e vorrei ancora comprarli per giocarci sulla mia PS5. Sapendo che in realtà non ho molti soldi, sono davvero esitante nel volerli acquistare. Ma ehi, alla fine, magari aspetterò l’inizio del prossimo mese».

I nuovi giochi gratis di PlayStation Plus saranno disponibili proprio dall’1 marzo 2022: considerando che l’utente ha già predetto correttamente le line-up gratuite dei precedenti mesi, sembra dunque molto probabile che entrambe queste produzioni saranno incluse gratuitamente.

In aggiunta alla notizia che GTA Online sarà incluso gratuitamente come titolo aggiuntivo per la versione next-gen di PS5, questi al momento sarebbero i giochi gratis in arrivo il prossimo mese:

GTA Online – PS5

Ark Survival Evolved – PS4

Team Sonic Racing – PS4

Va comunque sottolineato che il multiplayer di GTA V con molta probabilità sarà un semplice bonus, dato che sarà disponibile a partire dal 15 marzo: questo significa che con molta probabilità ci sarà un’altra produzione PS5 da svelare.

Vi ricordiamo che al momento si tratta di un’indiscrezione da prendere con le dovute precauzioni: fra pochissime ore sapremo se effettivamente la lista di giochi gratis su PlayStation Plus sarà confermata o meno da Sony.

In tal senso, un errore potrebbe aver già anticipato quale potrebbe essere l’ultimo gioco gratis da aggiungere alla lista, e sarebbe una sorpresa clamorosa.

Nel frattempo, segnaliamo che i giochi gratis di febbraio saranno ancora disponibili fino alla fine del mese: il nostro suggerimento è dunque quello di riscattarli prima che sia troppo tardi.