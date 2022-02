PlayStation Now, ecco i giochi gratis di marzo

Come annunciato poco fa, la selezione PlayStation Now di marzo è stata annunciata. Sony ha annunciato la lista dei giochi gratis che entreranno a far parte del catalogo di PS Now tra una manciata di ore.

I possessori di DualSense erano infatti in religiosa attesa delle prime novità in arrivo sul catalogo di titoli da giocare in streaming

Già a febbraio, mese ormai in chiusura, i giochi PS Now si sono rivelati essere tutto sommato davvero interessanti, con alcune chicche davvero niente male.

Ora, come riportato anche via PlayStation Blog ufficiale, il catalogo riceverà infatti quattro nuovi giochi da provare senza costi aggiuntivi.

I giochi in questione sono Shadow Warrior 3, Crysis Remastered, Relicta e, infine, Chicken Police – Paint It Red!.

Da domani, martedì 1 marzo 2022, tutti i titoli saranno disponibili su PlayStation Now. Shadow Warrior 3 (recensito da poco su queste stesse pagine) è uno sparatutto in prima persona è caratterizzato da una miscela di sparatorie, combattimenti corpo a corpo e un sistema di movimento a corsa libera.

La descrizione recita: «Un ex mercenario della Yakuza e il suo ex collaboratore diventato suo nemico e in seguito aiutante, Orochi Zilla, intraprendono un’improbabile missione per ricatturare un antico drago che hanno involontariamente liberato dalla sua prigione eterna.»

Crysis Remastered è invece il classico sparatutto in prima persona di Crytek, un’esperienza di gioco ricca di azione, un mondo sandbox e le battaglie ora con ray tracing basata su software e grafica rimasterizzata.

Relicta ci farà invece vestire i panni di un’eccellenza della fisica dimenticata su una base lunare e manipola la gravità e il magnetismo a comando in questo puzzle game in prima persona basato sulla fisica.

Concludendo, Chicken Police – Paint It Red! è una satira a tema detective con una trama ricca di dialoghi e in grado di coniugare la tradizione delle visual novel con i classici giochi di avventura.

Ricordiamo anche che oggi è l’ultimo giorno a vostra disposizione per scaricare i giochi gratis di febbraio su PlayStation Plus.