PlayStation Plus, “svelato” il nuovo gioco gratis PS5? Ci sono indizi

Sony non ha ancora annunciato pubblicamente quelli che saranno i prossimi giochi gratis di PlayStation Plus per il mese di settembre, ma la community potrebbe aver già rivelato quale sarà il prossimo su PS5.

Gli abbonati al servizio PlayStation Plus hanno infatti sottolineato come Sony abbia messo in regalo ogni mese fin dal lancio di PS5, avvenuto lo scorso novembre, titoli che hanno fatto il proprio debutto direttamente sul servizio.

La regola è stata confermata anche per gli ultimi due mesi: tra i giochi attualmente disponibili c’è infatti un battle royale appena uscito.

Il mese scorso è stata invece proposta un’amata avventura dal lancio su PS5: pur non trattandosi tecnicamente di un nuovo gioco, è stato comunque disponibile gratis dal day-one su next-gen.

https://www.youtube.com/watch?v=ivUrBedKCvg

Come riportato da Game Rant, l’unica eccezione a questa regola è avvenuta nel mese di gennaio, quando venne proposto Maneater tra i giochi gratis: Sony decise però di offrire un rimborso agli abbonati che lo avevano già acquistato.

Tenendo conto di questo prezioso indizio, i fan hanno dunque deciso di indagare approfonditamente per capire quello che potrebbe essere il primo gioco gratis in regalo.

Alla fine, la community si è detta convinta che il prossimo titolo offerto gratuitamente sarà FIST: Forged in Shadow Torch, un metroidvania con combattimenti intensi e platforming impegnativo.

I prossimi giochi di PlayStation Plus saranno infatti resi disponibili a partire da mercoledì 7 settembre: lo stesso giorno in cui uscirà anche il metroidvania su PS4 e PS5.

Questo significa che, se verrà confermato il pattern che include un nuovo gioco gratis fin dal lancio sul servizio in abbonamento, FIST Forged in Shadow Torch sembra dunque essere il candidato perfetto per la prossima line-up.

Naturalmente vi ricordiamo che al momento si tratta unicamente di pura speculazione: Sony non ha ancora annunciato quali saranno i prossimi giochi gratis, pertanto vi invitiamo a prendere questo rumor con le dovute precauzioni.

Lo scorso mese i fan erano riusciti ad individuare lo schema per la distribuzione dei giochi su PlayStation Plus, che questo mese è stato successivamente confermato: la community si aspetta dunque che accada lo stesso anche a settembre.

Vedremo se i giochi gratis di settembre accenderanno l’entusiasmo della community: per la prima volta dal lancio il numero di abbonati è infatti in calo.

Nel frattempo, Sony starebbe pensando a una versione premium per PlayStation Plus, che includerebbe servizi aggiuntivi ad un prezzo più elevato.