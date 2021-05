PlayStation Plus, ultimo giorno per riscattare tre giochi (anche senza PS5)

Oggi è l’ultimo utile per riscattare i giochi di PlayStation Plus del mese di aprile, quando mancano poche ore allo sblocco di quelli di maggio.

Il servizio in abbonamento di Sony permette di giocare online con gli amici ma anche di riscattare tre titoli al mese, due per PS4 e uno per PS5.

Pochi sanno che uno dei giochi di maggio su PS Plus sarà un’esclusiva a tempo del servizio, poiché non sarà possibile ottenerla per altre piattaforme next-gen se non con una sottoscrizione.

Allo stesso modo, c’è chi sarà così fortunato da avere un titolo in più il prossimo mese, sebbene non in tutti i territori in cui è disponibile la piattaforma.

Oggi è l'ultimo giorno per poter scaricare i giochi di aprile inclusi con PlayStation Plus! Scarica subito Oddworld: Soulstorm per #PS5, Days Gone e Zombie Army 4: Dead War per #PS4! pic.twitter.com/KXuDc9uzTq — PlayStation Italia (@PlayStationIT) May 3, 2021

Come ricorda PlayStation Italia in un post sui social, oggi 3 maggio è l’ultimo giorno in cui sarà possibile riscattare i tre giochi gratis di aprile per gli abbonati.

I titoli gratuiti del mese scorso sono (con i link alla versione web di PlayStation Store per riscattarli senza avviare la vostra console):

È bene ricordare come Oddworld Soulstorm sia disponibile sia per PS4 che per PS5 ma PlayStation Plus copra soltanto la versione next-gen.

Una scelta che ha destato un certo scalpore ma che è simile a quella presa per Final Fantasy VII Remake, il cui upgrade per PS5 sarà bloccato per i fruitori tramite PS Plus.

Tuttavia, per riscattare il prodotto per PS5, non avrete bisogno di una console di nuova generazione ma vi basterà accedere al negozio online.

Su PS4, invece, gli appassionati di open world post-apocalittici hanno dimostrato grande apprezzamento per l’arrivo di Days Gone.

La produzione Bend Studio è stata apprezzata dai fan ma sembra non riceverà un seguito per una scelta di Sony confermata dagli ex vertici della software house dell’Oregon.

Quanto al mese di maggio, i giochi potranno essere riscattati a partire da domani, martedì 4, e comprenderanno una lineup di tre titoli.