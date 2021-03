PlayStation Plus, ultimo giorno per riscattare i giochi di febbraio

Comunicazione di servizio per gli abbonati a PlayStation Plus: oggi è l’ultimo giorno utile per riscattare i giochi “gratuiti” di febbraio.

⏳ Today is your last chance to claim Control: Ultimate Edition and Concrete Genie as part of your monthly PlayStation Plus games! But move fast, the line-up changes tomorrow: https://t.co/bL2PEHhCea pic.twitter.com/U2JQOMNB64 — PlayStation Europe (@PlayStationEU) March 1, 2021

Come ricordato da PlayStation sui suoi canali social, gli abbonati a febbraio hanno potuto portarsi a casa ben tre giochi per PS4 e PS5.

I titoli in questione sono:

Destruction AllStars

Control Ultimate Edition

Concrete Genie

Vanno fatti alcuni caveat: Destruction AllStars sarà disponibile fino al 5 aprile per il riscatto, per cui potete anche aspettare un altro po’ se non volete giocarlo subito.

Control Ultimate Edition, invece, costituisce un doppio gioco di fatto: si tratta infatti sia della versione PS4 che di quella per PS5.

Concrete Genie, infine, è un delizioso action platform in tre dimensioni firmato Pixelopus, per PS4, giocabile anche su PlayStation 5 grazie alla retrocompatibilità della console.

Da domani 2 marzo toccherà alle new entry del servizio premium di Sony, tra cui spicca in maniera particolare Final Fantasy VII Remake – in una versione non aggiornabile all’upgrade PS5 in arrivo a giugno.

In Giappone, c’è stato però un cambio in corsa per cui gli abbonati sul posto non potranno accaparrarsi Remnant.

All’ultimo State of Play, Sony si è portata avanti coi lavori, svelando già il primo gioco che sarà “omaggiato” ad aprile su PlayStation Plus.