PlayStation Plus, ultime ore disponibili per riscattare i giochi gratis di giugno

Tra poche ore non sarà più possibile riscattare i giochi gratis PlayStation Plus del mese di giugno: oggi è infatti l’ultimo giorno in cui saranno ufficialmente proposti gli ultimi regali del servizio in abbonamento.

Questo significa che non siete ancora abbonati, potete ancora approfittare dell’offerta per avere a disposizione tre nuovi giochi gratis, ma considerando che saranno rimossi già a partire da domani sarà necessario fare in fretta (potete iscrivervi con una PSN Card, disponibile in download immediato su Amazon).

Ricordiamo che la line-up di giugno si è rivelata particolarmente allettante, soprattutto per la disponibilità di God of War, l’amatissima avventura di Kratos giocabile gratis anche su PS4.

Basterà iscriversi all’abbonamento PlayStation Plus Essential per approfittare di questa ultima occasione: una volta riscattati i titoli, saranno aggiunti permanentemente alla vostra raccolta e potrete scaricarli tutte le volte che vorrete, a patto naturalmente di essere ancora iscritti al servizio.

Vi ricordiamo che i giochi gratis di giugno su PlayStation Plus sono il già citato God of War, Naruto to Boruto Shinobi Striker e Nickelodeon All-Star Brawl: una selezione di titoli adatta dunque sia a chi preferisce le avventure in single player che i titoli competitivi online.

Se ancora non li avete aggiunti al vostro catalogo, potete fare vostri gli omaggi dello scorso mese di PlayStation Plus dirigendovi ai seguenti link, dopo aver naturalmente effettuato il login con un account iscritto a PS Plus Essential o con un abbonamento superiore. In alternativa, potete sempre procedere al riscatto tramite la vostra console di riferimento.

Ricordiamo che la promozione resterà valida fino alle ore 11.00 di martedì 5 luglio: a partire da tale orario i titoli saranno infatti ufficialmente sostituiti dai nuovi omaggi.

Anche la line-up di luglio ha dimostrato di essere molto interessante: tra i giochi gratis disponibili a partire da domani ci sarà infatti anche l’atteso ritorno di una leggenda.

A partire da domani sarà inoltre rimosso il primo di due giochi gratis per il mese di luglio: PlayStation Plus ha infatti aggiornato il catalogo di titoli in uscita.