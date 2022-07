PlayStation Plus, addio a 2 giochi gratis a luglio (e uno lascia molto presto)

Il recente arrivo del nuovo PlayStation Plus ha rappresentato un grande cambiamento per l’iconico servizio in abbonamento di casa Sony, proponendo tramite le tier di iscrizione Extra e Premium un ampio catalogo di giochi gratis accessibili in qualunque momento.

Tuttavia, come già accade per la controparte rivale di casa Microsoft, anche PlayStation Plus sarà costretto ogni mese a dire addio ad alcuni giochi gratis: Sony ha già svelato quali saranno i primi due che presto non saranno disponibili (potete iscrivervi acquistando una PSN card con download immediato su Amazon).

Sony aveva già anticipato i primi giochi gratis a cui dire addio, il primo dei quali sarà rimosso fra pochissimi giorni: il servizio in abbonamento ha però svelato che ci sarà un nuovo titolo che lascerà il catalogo a partire da luglio.

Come riportato da Game Rant, al momento i titoli confermati che lasceranno il servizio questo mese sono infatti due: gli utenti iscritti a PlayStation Plus Extra e Premium dovrebbero dunque scaricarli prima che sia troppo tardi.

Di seguito vi riporteremo dunque la lista completa dei giochi gratis a cui presto i giocatori dovranno prepararsi a dire addio, per il mese di luglio 2022:

Shadow Warrior 3 – 5 luglio

– 5 luglio Syberia – 19 luglio

Shadow Warrior 3 è stato un caso decisamente particolare per il servizio in abbonamento, essendo stato ereditato da PlayStation Now e reso disponibile gratis fin dal day one: i fan della console di casa Sony presto non saranno dunque più in grado di giocarci senza costi aggiuntivi, dato che sarà rimosso a partire da questo martedì.

Syberia è invece uno dei tanti giochi gratis classici disponibili con l’abbonamento Premium, disponibile in versione PS3 e dunque solo tramite streaming: è il primo capitolo delle amate avventure grafiche realizzate in collaborazione con il celebre fumettista Benoît Sokal.

Nel caso di questa celebre avventura, ci saranno invece poco più di due settimane di tempo per poterlo apprezzare senza dover spendere un centesimo in più: qualora dovessero essere annunciati ulteriori giochi gratis che lasceranno PlayStation Plus a luglio, vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine.

Vi ricordiamo che il 5 luglio sarà una giornata particolarmente importante per gli abbonati: non solo infatti lascerà infatti uno dei titoli del catalogo Extra e Premium, ma gli iscritti a Essential potranno riscattare gratis i nuovi giochi gratis del mese.