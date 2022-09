PlayStation Plus Extra e Premium, un gioco gratis ci dirà addio a ottobre

PlayStation Plus Extra e Premium hanno appena confermato che un nuovo gioco gratis sportivo non sarà più disponibile a partire dal prossimo mese.

Si tratta di PGA Tour 2K21, la simulazione di golf che abbandonerà il catalogo, con molta probabilità, in previsione del lancio di PGA Tour 2K23 (che potete prenotare su Amazon), l’ultimo capitolo della serie.

Dopo aver già detto dunque addio a Red Dead Redemption 2, i fan dovranno prepararsi a salutare definitivamente il titolo di golf pubblicato da Take-Two: PGA Tour 2K21 resterà ancora disponibile fino al 7 ottobre 2022 (via Game Rant).

La conferma ufficiale è arrivata pochi istanti dopo il lancio di 17 nuovi giochi gratis sul catalogo, che includono anche una ex esclusiva PS5 sbarcata proprio nelle scorse ore anche su Xbox Game Pass.

Significa che i fan avranno ancora poco più di due settimane di tempo per potersi mettere alla prova nel torneo di golf più celebre al mondo, che offrirà anche la possibilità di creare i propri percorsi personalizzati.

In questo titolo potrete affrontare i professionisti del golf e provare a vincere la FedEx Cup, creando il vostro atleta personalizzato: PGA Tour 2K21 offre inoltre tante possibilità di personalizzazione, permettendovi di vivere l’esperienza golfistica dei vostri sogni.

Gli utenti iscritti a PlayStation Plus Extra e Premium potranno dunque scaricare e accedere a questo gioco gratuitamente fino alle ore 11.00 di venerdì 7 ottobre: a partire da questa data, la simulazione dirà addio al catalogo del servizio in abbonamento per sempre.

Attualmente non sono stati confermati ulteriori nuovi giochi gratis in uscita nei prossimi giorni, ma se dovessero arrivare ulteriori annunci vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine.

Cogliamo l’occasione per ricordarvi di riscattare i giochi gratis di PlayStation Plus Essential di settembre, già disponibili per il download: a differenza dei titoli inseriti nel catalogo Extra e Premium, i titoli resteranno vostri per tutta la durata dell’abbonamento.