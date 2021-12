PlayStation Plus: Sony sta regalando giorni gratis agli abbonati

PlayStation Plus sta indubbiamente vivendo un periodo in cui si parla anche più del solito, di lui. Il servizio in abbonamento di casa Sony, infatti, ha destato più di una chiacchiera nelle scorse settimane, dopo le polemiche per l’inclusione della Godfall Challenger Edition nella sua line-up dei giochi gratuiti – una versione del gioco monca della campagna, che contemporaneamente gli utenti PC potevano avere gratis da Epic Games Store senza nessun abbonamento da pagare.

In un approfondimento ragionammo anche noi sulla necessità, per PS Plus, di decidere cosa fare da grande – e di lì a poco arrivò l’indiscrezione di Spartacus, il futuro servizio in abbonamento che esordirebbe nel 2022.

PlayStation Plus troverà la sua strada per il futuro?

Fino ad allora, però, c’è stata un po’ la sensazione che Sony stesse provando a mettere una pezza dopo le polemiche per Godfall.

Abbiamo visto, ad esempio, un corposo sconto proposto per l’abbonamento su PlayStation Store, diversi bonus mensili extra per i sottoscrittori e, ora, apprendiamo anche di un piccolo regalo natalizio recapitato ad alcuni utenti.

Come apprendiamo da Reddit, infatti, alcuni videogiocatori stanno segnalando di ave ricevuto una email direttamente da PlayStation, in cui gli veniva comunicato di essere destinatari di un piccolo omaggio natalizio.

Quest’ultimo consta di un prolungamento del proprio abbonamento, e a quanto pare sta venendo inviato soprattutto agli utenti il cui abbonamento scade tra poco e/o durante le festività.

Ad esempio, il giocatore Sikayduh scrive che il suo abbonamento sarebbe dovuto scadere il 25 dicembre, ma ha ricevuto comunicazione da Sony di essere destinatario di 10 giorni di abbonamento extra gratis, in modo da potersi comunque godere le feste senza dover pagare il rinnovo.

L’abbonamento, ricordiamo, consente infatti di accedere all’online dei videogiochi su PS4 e su PS5. Oltretutto, anche se riscattati, i giochi mensili associati al vostro profilo non sono più eseguibili se non avete un abbonamento attivo – ma lo tornerebbero in caso di rinnovo futuro.

Il messaggio inviato da PlayStation, pertanto, recita:

«Buone feste da PlayStation Plus! Ci teniamo davvero che tu abbia delle feste ricche di divertimento, quindi abbiamo esteso di dieci giorni la durata del tuo abbonamento».

In questo modo, i destinatari del regalo possono sia giocare online che accedere ai giochi che hanno riscattato nell’arco dei mesi – per tutta la durata delle festività.

Per tutti gli ulteriori dettagli su PlayStation Plus, che su PS5 consente anche di accedere ai giochi on demand della PS Plus Collection, vi rimandiamo al nostro approfondimento dedicato.