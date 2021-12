PlayStation Plus, nuovo regalo gratis per gli utenti a dicembre

In occasione dell’imminente arrivo del Natale, PlayStation Plus nelle ultime settimane ha deciso di dimostrarsi particolarmente generoso nei confronti dei suoi utenti iscritti al servizio.

A partire da oggi, tutti gli abbonati a PlayStation Plus hanno infatti il diritto di poter riscattare un nuovo bonus gratuito a sorpresa, dedicato a tutti gli amanti di Call of Duty.

L’omaggio riguarderà sia il battle royale Warzone che l’ultimo capitolo della serie, Vanguard, già coinvolto in una nuova promozione che vi consentirà di giocare online gratis e senza abbonamento.

Per festeggiare l’arrivo della Stagione 1, Activision ha infatti svelato una nuova collaborazione con il servizio in abbonamento di Sony, permettendo di accedere a un pacchetto esclusivo.

Da oggi è possibile scaricare senza costi aggiuntivi il Pacchetto Combattimento Asso, disponibile in esclusiva per gli utenti abbonati a PlayStation Plus.

Si tratta di un bundle che include moltissimi oggetti cosmetici, oltre a includere gettoni per guadagnare il doppio di punti esperienza: di seguito troverete tutti i contenuti che potrete riscattare nel pacchetto.

Skin Operatore leggendaria per Lucas Riggs

Progetto fucile a canna liscia leggendario

Progetto arma da mischia leggendario

Emblema epico

Orologio epico

Adesivo epico

Biglietto da visita epico

Gettone PE doppi 60 minuti

Non si tratta insomma di un bundle che farà la differenza tra la vita e la morte in battaglia, ma si tratta comunque di contenuti limitati ed esclusivi dei quali i fan più appassionati non vorranno certamente fare a meno.

Vi ricordiamo che la promozione resterà valida solo per un periodo di tempo limitato: il nostro consiglio è dunque quello di dirigervi al seguente indirizzo e approfittare di questa occasione il prima possibile.

E se avete ancora fame di regali, è stato reso disponibile anche un nuovo pacchetto celebrativo completamente gratis, questa volta dedicato a Fortnite.

Se comunque tutto ciò non vi bastasse, PlayStation Plus ha anche offerto un nuovo regalo imperdibile per tutti gli appassionati di Spider-Man.