PlayStation Plus si aggiorna: disponibili i giochi gratis di ottobre

Sony ha aggiornato oggi 6 ottobre, come promesso, la lineup dei giochi gratuiti disponibili su PlayStation Plus per il mese di ottobre.

I nuovi titoli prendono il posto di quelli di settembre, ovvero PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) e Street Fighter V.

La selezione per questo mese include:

Need for Speed Payback è il penultimo capitolo della serie motoristica di Electronic Arts, che sarà presto seguito dal remaster di Hot Pursuit.

Sopravvivi a emozionanti furti, lanciati in sferraglianti scontri tra veicoli, cimentati in acrobazie mozzafiato e non solo con l’acclamato titolo di corse su quattro ruote di questo mese. Sullo sfondo di Fortune Valley, un paradiso per i giocatori d’azzardo poco raccomandabili, scegli tra tre personaggi diversi dalle abilità uniche, personalizza le tue corse e lanciati in un mondo aperto ricco di eventi mentre cerchi di vendicarti su chi ti ha colpito.

Vampyr è invece un action adventure da Dontnod, i creatori del franchise di Life is Strange, ambientato in una spettacolare Londra vittoriana.

Lo sviluppatore di Life is Strange DONTNOD Entertainment ti sfida ad abbracciare l’oscurità con questo GDR d’azione in terza persona ambientato nel 1918 e dalla profonda trama narrativa. Indossa il camice di un medico trasformato in vampiro che si aggira in una Londra stretta nella morsa di paura e violenza. Usa le tue abilità soprannaturali, oltre a strumenti e armi umani, per combattere o fuggire dalle forze del male e dai cacciatori di vampiri. Salva gli abitanti della città o affonda i denti nella loro carne per diventare più forte, anche se cedere alla tua sete di sangue può avere gravi conseguenze…

Il riscatto di entrambi i giochi sarà disponibile fino al 2 novembre, dopodiché saranno sostituiti dalle nuove scelte per gli abbonati a PlayStation Plus.

Novembre sarà anche il mese di PS5, ma non è chiaro come si comporterà il servizio sulla nuova console di Sony.

Fin dal day one, però, gli abbonati avranno accesso alla speciale PlayStation Plus Collection, una selezione dei migliori titoli PS4 e PS4 Pro disponibile sulla console next-gen.