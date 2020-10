PlayStation Plus: siete ancora in tempo per riscattare i giochi gratis di settembre

Ogni mese, PlayStation Plus propone ai suoi abbonati una coppia di giochi inclusi nel prezzo, che possono essere riscattati senza ulteriori esborsi e che rimangono associati al loro profilo. Questi titoli, parte della Instant Game Collection, vengono però sostituiti su base mensile e, una volta che ciò sarà accaduto, non sarà più possibile ottenerli come parte del proprio abbonamento – se non fossero stati riscattati per tempo.

Per questo, vi segnaliamo che oggi è l’ultimo giorno utile per riscattare i giochi di settembre 2020 di PlayStation Plus. A partire dal 6 ottobre, infatti, come promesso da Sony, arriveranno i giochi gratuiti di ottobre 2020, ossia Vampyr e Need for Speed: Payback.

I giochi di settembre 2020 sono ancora disponibili su PlayStation Plus solo per oggi

Prima che ciò accada, vi raccomandiamo di accedere a PlayStation Store, o dalla vostra PS4 o da browser, per inserire i giochi di settembre 2020 nel carrello dall’apposita schermata PlayStation Plus: si tratta, vi ricordiamo, di PUBG e di Street Fighter V. Una volta messi nel carrello, completate la transazione (che vi costerà ovviamente 0€) per associarli al vostro profilo.

Dopo che i giochi vengono riscattati e associati, non rischierete più di perderli e potreste anche decidere di non scaricarli immediatamente, perché rimarrebbero comunque a disposizione nella vostra libreria, come se li aveste pagati. Per utilizzarli, però, anche in futuro, sarà necessario avere ancora un abbonamento attivo a PlayStation Plus.