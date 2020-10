PlayStation Plus, scoperto il primo gioco gratis per PS5? Risponde il publisher

Un utente pensava di aver scoperto per qualche ragione il primo gioco gratis di PlayStation Plus per PS5, ma si sbagliava di grosso a quanto pare.

Annapurna Interactive ha infatti smentito che The Pathless sarà il prescelto per tale onore e onere, rispondendo ad un fan su Twitter.

no — Annapurna Interactive (@A_i) October 1, 2020

La risposta è stata molto secca, un semplice «no», probabilmente anche infastidito, perché voci simili potrebbero danneggiare le vendite di un prodotto che di per sé farà già grande fatica a piazzarsi sul mercato.

The Pathless, è stato annunciato ieri, sarà disponibile per PC, PS4, PS5 e Apple Arcade a partire dal 12 novembre.

Si tratta proprio della data di lancio di PlayStation 5, ed è presumibilmente per questo che quel giocatore l’ha collegato subito a PlayStation Plus.

Sospettosamente, Annapurna Interactive ha svelato che avrà «buone notizie» in arrivo entro fine mese su prezzo e versione retail.

Per il momento, però, l’atipico (e splendido, a giudicare dal poco gameplay che abbiamo ricevuto finora) open world rimane un prodotto premium.

Di certo, non sarebbe stato un caso insolito, se fosse stato confermato per il day one su PlayStation Plus: recentemente qualcosa di simile è successo con Fall Guys, disponibile fin dal lancio sul servizio in abbonamento (e ad ora il più scaricato di sempre).

Per gli utenti PS5, ad ogni modo, non mancheranno le sorprese e i giochi da sfruttare fin dal lancio della console next-gen.

All’ultimo evento PlayStation, è stato infatti annunciato PlayStation Plus Collection, una collezione di quasi 20 titoli PS4 che sarà possibile giocare fin da subito allo stesso prezzo dell’abbonamento regolare.