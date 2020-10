Need for Speed Hot Pursuit Remastered annunciato: trailer, immagini e dettagli

Electronic Arts ha annunciato Need for Speed Hot Pursuit Remastered, presentato oggi con un primo trailer di debutto.

Il gioco sarà disponibile dal 6 novembre per PC, PS4 e Xbox One, e dal 13 novembre per Nintendo Switch.

Need for Speed Hot Pursuit Remastered ci riporterà nelle strade di Seacrest County all’inseguimento dei bolidi migliori del mondo, in una gara che è socialmente competitiva in ogni aspetto.

I giocatori potranno collegarsi con i loro amici a prescindere dalla piattaforma grazie al cross-play e partecipare a inseguimenti e gare testa a testa, oppure affrontare sfide sulla base delle loro attività in una competizione asincrona grazie al sistema Autolog.

Autolog è anche supportato nella sincronizzazione multipiattaforma, così potrete scrivere il vostro nome sugli Speedwall dei vostri amici, non importa se giocano su PS4, Xbox One, PC o Nintendo Switch.

Need for Speed Hot Pursuit Remastered include tutti i contenuti scaricabili principali: i pacchetti Ribelle SCPD, Super Sport, Armati e pericolosi, Lamborghini indomabili e Porsche scatenate saranno disponibili il giorno del lancio, con sei ore di gameplay extra e più di 30 sfide.

Sono stati aggiunti nuovi obiettivi, colori delle auto, wrap, frenate brusche ridotte, una modalità fotografica e una galleria ottimizzate e molteplici aggiornamenti atti a rendere ancora più completa l’esperienza di gioco.

La versione per Nintendo Switch funziona a 1080p/30 FPS in modalità TV (720p/30 FPS in modalità portatile) e include modelli ad alta risoluzione, più oggetti che arricchiscono la scena, distanza di tracciamento maggiore, ombre con una risoluzione più alta e video migliorati.

A seconda delle specifiche tecniche, su PC è supportata una definizione di 4K/60 FPS, mentre è possibile scegliere tra 4K/30 FPS o 1080p/60 FPS su PlayStation 4 Pro e Xbox One X. Sulle versioni base di PlayStation 4 e Xbox One il gioco funziona a 1080p/30 FPS.

Oltre ai miglioramenti elencati per la versione per Nintendo Switch, nelle versioni per PlayStation 4, Xbox One e PC è stata migliorata l’IU e sono stati aggiunti riflessi con una maggiore risoluzione, texture potenziate, più particelle e AA/SSAO più performanti.

Il gioco era stato al centro di un leak stamattina che ne aveva anticipato le caratteristiche principali, tutte confermate dal comunicato ufficiale di EA.