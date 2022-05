PlayStation Plus, se vi siete abbonati con gli sconti c’è una brutta notizia

Manca pochissimo al grande rinnovo di PlayStation Plus, che dal prossimo 23 giugno avrà una veste del tutto inedita.

Il vecchio servizio in abbonamento, che potete acquistare ancora su Amazon, ora è stato completamente rivisto da parte di Sony.

Tra le cose che sono rimaste dal passato ci sono i giochi gratis ogni mese, di cui abbiamo saputo di recente il funzionamento definitivo.

Mentre ieri vi abbiamo riportato un comportamento strano da parte di Sony, che sta punendo moltissimi utenti PlayStation Plus per un motivo preciso.

Gli utenti avevano segnalato un comportamento fin troppo intransigente da parte di Sony. L’azienda nipponica si sta scagliando contro chi accumula abbonamenti a PlayStation Plus, ottenuti con una iniziativa di sconti dedicata agli acquisti fatti prima del lancio del nuovo servizio.

Sony, per tutta risposta, pare stia addebitando loro un prezzo più alto per l’aggiornamento ai livelli Extra e Premium, infischiandosene degli sconti regolarmente accumulati.

Proprio oggi arriva la conferma, come riporta VGC facendo da megafono per le segnalazioni degli utenti su Resetera, da parte del supporto clienti di Sony per il servizio in abbonamento.

Un giocatore di Hong Kong, tra le zone in cui al momento il nuovo PlayStation Plus è già attivo, ha riportato la risposta del supporto clienti riguardo l’addebito extra di PS Plus. La quale conferma che lo sconto non è valido per tutti i tier di abbonamento.

Ecco lo stralcio dell’email del supporto clienti, tradotta dal cinese:

«Dato che hai acquistato PlayStation Plus a un prezzo scontato al momento dell’abbonamento, ci sono due abbonamenti PlayStation Plus che non possono usufruire di altri sconti: 1) Abbonamento PlayStation Plus acquistato con uno sconto.

2) Abbonamento PlayStation Plus riscattato con codice di riscatto. Pertanto, se devi passare all’abbonamento Premium di livello 2 o 3, dovrai compensare la differenza tra il prezzo scontato precedente e il prezzo normale. Ad esempio, un abbonamento a PlayStation Plus costa HK $ 308 per un anno e il prezzo scontato è HK $ 187,6. La differenza è di $ 120,4, divisa per il numero di mesi rimanenti. Ti assicuriamo che il sistema calcolerà automaticamente la differenza che deve essere rimborsata se è necessario eseguire l’aggiornamento. Naturalmente, puoi anche aggiornare o declassare il tuo abbonamento in base alle tue preferenze.»

Pare proprio che Sony farà addebitare a tutti quanti il sovrapprezzo per gli sconti, perché difficilmente queste politiche sono diversificate per i vari mercati. Pertanto, se anche voi avete approfittato di queste promozioni, aspettatevi la brutta notizia.

Vediamo cosa succederà quando il nuovo abbonamento sarà disponibile ovunque. Bisognerà capire, ad esempio, cosa succederà con lo streaming dei giochi PS5.

I giochi PS3, invece, non saranno del tutto completi stando alle prime informazioni.