Nuovo PlayStation Plus, i giochi PS5 sono disponibili in streaming su PC? Risponde Sony

Con l’effettivo lancio del nuovo PlayStation Plus in alcuni mercati, Sony ha deciso di pubblicare un’utile guida sul PlayStation Blog ufficiale con molte informazioni utili relative a tutte le funzionalità del nuovo servizio in abbonamento.

L’obiettivo della casa di PlayStation è dunque quello di rispondere a molte delle domande più comuni dei fan: una delle curiosità maggiori era sicuramente legata alla possibilità di giocare in streaming su PC, funzionalità ereditata dal precedente PS Now.

Con l’arrivo di numerosi giochi next-gen come Returnal (potete acquistarlo in offerta su Amazon), i fan erano curiosi di scoprire se questo avrebbe comportato la possibilità di utilizzare i titoli PS5 anche sul proprio PC, grazie al gaming in cloud.

Sony ha così svelato tutti i dettagli relativi allo streaming dei giochi su console e PC, confermando purtroppo una brutta notizia: i giochi PS5 non saranno compatibili con il cloud.

Sony spiega infatti che iscrivendosi al piano Premium del nuovo PlayStation Plus, i giocatori saranno in grado di utilizzare in streaming giochi PS4, PS3, PS2, PS1 e PSP, sottolineando nello specifico che non saranno inclusi i giochi su PS5 e che, in ogni caso, la disponibilità del cloud gaming per i diversi titoli in catalogo sarà variabile.

Non sono state spiegate le motivazioni dietro questa decisione, ma i fan che speravano di poter recuperare i migliori titoli next-gen senza dover acquistare la console resteranno certamente delusi da questo annuncio.

PlayStation Plus: requisiti minimi e consigliati per lo streaming PC

In ogni caso, per tutti coloro fossero comunque interessati al gaming in streaming, Sony ha svelato anche i requisiti minimi e consigliati per il cloud gaming su PC:

Requisiti minimi:

Windows 7 (SP 1), 8.1 o 10

Core i3 2.0 GHz

300 MB di spazio libero

2 GB RAM

Scheda audio; porta USB

Requisiti consigliati:

Windows 7 (SP 1), 8.1 o 10

3.5 GHz Intel Core i3 o 3.8 GHz AMD A10 o superiore

300 MB di spazio libero o superiore

2 GB RAM o superiore

Scheda audio; porta USB

Si tratta dunque di requisiti decisamente alla portata di molti computer, che consentono di ereditare nel miglior modo possibile il cloud gaming inizialmente implementato su PS Now.

Se siete curiosi di scoprire quali giochi potrete utilizzare al lancio, è già spuntata online la lista completa di titoli disponibili sul nuovo PlayStation Plus.

I classici PS1 non saranno semplicemente dei porting: sarà possibile accedere a funzioni aggiuntive in base ai desideri degli sviluppatori, come il supporto ai trofei e perfino l’implementazione del multiplayer online.

Tuttavia, alcuni storici titoli avranno un limite che deluderà molti fan: diversi giochi PS1 saranno infatti proposti a soli 50hz.