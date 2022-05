Sony sta punendo duramente gli utenti PlayStation Plus, ma c’è un motivo

PlayStation Plus si prepara ad un rinnovo molto importante, che da noi arriverà tra qualche settimana ma che Sony ha già attivato in alcune parti del mondo.

Il vecchio servizio in abbonamento, che potete acquistare ancora su Amazon, ora è stato completamente rivisto da parte di Sony.

Tra le certezze ci sono i giochi gratis ogni mese, di cui abbiamo saputo di recente il funzionamento definitivo.

Mentre ci sono ancora dei dubbi sulla durata delle demo, che erano state annunciate da Sony ma che non sono state ben definite al momento.

Il 23 giugno sarà il momento del debutto del nuovo PlayStation Plus, ma il servizio è attivo in alcune parti del mondo, con alcuni fan della console Sony che stanno già sperimentando le novità.

Le quali, come riporta PlayStation Lifestyle, non si stanno rivelando esattamente piacevoli per alcuni. Il nuovo PlayStation Plus è già stato pubblicato nel mercato asiatico, tranne il Giappone, ed ha già riscontrato il suo primo problema.

Gli utenti stanno segnalando un comportamento fin troppo intransigente da parte di Sony. L’azienda nipponica si sta scagliando contro chi accumula abbonamenti a PS Plus, ottenuti con una iniziativa di sconti dedicata agli acquisti fatti prima del lancio del nuovo servizio.

Sony, per tutta risposta, sta addebitando loro un prezzo più alta per l’aggiornamento ai livelli Extra e Premium, annullando sostanzialmente tutti gli sconti di cui si erano legittimamente avvalsi.

Shit. I was afraid of this. Hong Kong gaming folks on Twitter are confirming that if you bought your current PS Plus subscription at a discount, your upgrade fee will be *higher*, essentially wiping out the sale value if you upgrade. Horrible anti-consumer behaviour by Sony. https://t.co/mKSKVrk0OC

— Is PS5 Out in India? (@PS5India) May 24, 2022