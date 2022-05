Nuovo PlayStation Plus, giochi gratis in regalo ogni mese: ecco i dettagli

Con l’arrivo del nuovo PlayStation Plus e delle rispettive nuove tier di iscrizione, i fan dovranno inevitabilmente abituarsi a un sistema di abbonamento rivoluzionato, con un ampio catalogo di giochi gratis tra cui scegliere.

L’improvvisa comunicazione da parte di Sony ha inevitabilmente lasciato dubbi su come funzionerà l’effettiva distribuzione dei giochi gratis, che fino a questo momento sono avvenuti su base mensile e hanno proposto diverse proposte interessanti, come ad esempio FIFA 22 tra i giochi di maggio (potete acquistarlo in edizione fisica su Amazon).

Sony ha dunque deciso di pubblicare un’utile guida sul PlayStation Blog ufficiale, rivelando così definitivamente tutti i dettagli sul nuovo servizio in abbonamento.

Dopo aver già chiarito quindi che i giochi PS5 non saranno disponibili in streaming su PC, la compagnia ha voluto dare ai suoi utenti una conferma importante: il nuovo PlayStation Plus continuerà a offrire giochi gratis ogni mese, proprio come già accade con l’attuale abbonamento.

Questo cambiamento riguarderà naturalmente anche la fusione con PlayStation Now, dato che il catalogo di giochi gratis sarà adesso incluso nel servizio grazie alle tier Extra e Premium, mentre l’iscrizione Essential rimarrà praticamente invariata all’attuale abbonamento.

Di conseguenza, il nuovo PlayStation Plus offrirà ben due refresh di giochi gratis mensili: il primo funzionerà esattamente come sempre e consentirà di riscattare nuovi titoli in regalo su PS4 e PS5 il primo martedì di ogni mese. I titoli saranno dunque disponibili esclusivamente per il download, dato che dovranno essere riscattati dagli utenti.

Il secondo refresh mensile sarà invece più distaccato e riguarderà il catalogo accessibile in ogni istante: intorno alla metà del mese il nuovo PlayStation Plus aggiungerà nuovi titoli giocabili senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti iscritti alle tier Extra e Premium.

Si tratta dunque di un’ottima notizia per gli appassionati, che serve a chiarire una volta per tutte un aspetto fondamentale del nuovo PlayStation Plus: i giochi gratis mensili non vanno da nessuna parte e continueranno a essere proposti per tutti gli utenti abbonati.

Se siete curiosi di scoprire con quali titoli potrete divertirvi al lancio, è già trapelata online la lista completa di tutti i giochi inclusi su PlayStation Plus.

Per gli amanti dei classici PS1 è però emersa nelle ultime ore una brutta notizia: alcuni dei giochi più amati saranno disponibili con prestazioni inferiori.