The Pathless è un altro titolo di lancio PS5: ecco di cosa si tratta

Durante i The Game Awards 2018 fu presentato al pubblico il suggestivo The Pathless, un “viaggio” virtuale firmato dagli stessi autori di Abzû.

Pubblicato da Annapurna, il titolo avrebbe dovuto essere reso disponibile nel corso del 2019 su PlayStation 4 e su Epic Games Store. Il gioco sparì poi da radar, tanto che in molti temevano fosse ormai destinato all’oblio.

A quanto pare, così non sarà: gli sviluppatori hanno infatti confermato ufficialmente che The Pathless sarà un titolo di lancio per PlayStation 5, con un’uscita quindi prevista per il 12 novembre 2020 negli USA (il 19 dello stesso mese da noi). Poco sotto, trovate il trailer originale rilasciato circa due anni fa.

Ma non solo: il gioco uscirà in ogni caso anche su console PlayStation 4 lo stesso giorno, confermando quindi la sua natura cross-gen (oltre che su PC e sistemi iOS).

Durante l’avventura, i giocatori assumeranno il ruolo del Cacciatore, un ranger che si propone di rimuovere una maledizione che ha preso il sopravvento tra le lande di un’isola misteriosa. Nel titolo non vi sarà alcuna mappa da consultare, né sarà disponibile un’opzione per il “viaggio veloce”; i giocatori dovranno partire e trovare la propria strada scalando strutture, risolvendo enigmi e raggiungendo infine la loro destinazione.

Un'immagine di The Pathless.

L’esplorazione premierà il giocatore con cristalli speciali, che il cacciatore potrà usare per potenziare la sua fedele aquila.

Ricordiamo infine che Abzû è stato pubblicato da 505 Games per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC Windows, rilasciato inizialmente come titolo digitale ad agosto del 2016. Pochi mesi dopo, più precisamente a gennaio 2017, è stata rilasciata anche un’edizione retail relativa alla versione per console.