PlayStation Plus, un leak svela i giochi gratis di giugno?

Il catalogo PlayStation Plus continua ad arricchirsi mese dopo mese, con un quantitativo di titoli realmente sorprendente.

Tutti gli utenti hanno infatti ben chiaro il punto: essere in possesso di un abbonamento assicura di mettere mano a giochi man mano sempre più gustosi.

Dal 4 maggio 2021 sono stati infatti aggiunti i nuovi titoli del mese, davvero niente male considerando la media.

Ora, però, si inizia finalmente a parlare degli arrivi previsti su PS Plus durante il mese di giugno, ormai alle porte.

Dopo aver fatto confermato in anticipo i nuovi colori del controller PS5, il sito web spagnolo Area Jugones (via Push Square) ha ora rivelato i giochi che gli abbonati potranno scaricare (pare) tra una manciata di giorni.

Secondo quanto riferito, la line-up di PS Plus di giugno 2021 includerà Operation: Tango per gli utenti PS5, lo sparatutto spaziale di EA Star Wars: Squadrons e una nuova versione di Virtua Fighter V chiamata Ultimate Showdown.

Quest’ultima edizione del celebre picchiaduro 3D targato SEGA, era già stato leakato in precedenza su PS Store, per poi essere prontamente rimosso.

L’annuncio di Virtua Fighter V: Ultimate Showdown è attualmente fissato per giovedì 27 maggio, come parte di un live streaming dedicato agli eSports.

Con molta probabilità, quindi, la line-up PlayStation Plus del mese di giugno sarà svelata lo stesso giorno. Restate in zona per le conferme del caso.

Ricordiamo in ogni caso che già coi titoli di aprile il catalogo aveva iniziato a proporre titoli di un certo peso, cosa che ci auguriamo possa essere anche per tutto il periodo di fine primavera/inizio estate.

Ma non solo: Sony sta per dare il via agli imminenti Days of Play, con bonus ed extra gratuiti davvero per tutti i palati.

Infine, avete ancora pochi giorni per approfittare dei saldi su PS Store, specie per i succosi tagli di prezzo dei giochi delle terze parti.