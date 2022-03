PlayStation Plus Premium nasconde una pessima notizia per i fan su PC

Ieri è finalmente arrivata l’ufficialità di PlayStation Plus Premium, il nuovo servizio in abbonamento di casa Sony che unirà in un’unica soluzione PS Plus e PS Now, precedentemente conosciuto con il nome in codice Spartacus.

L’idea di Sony è infatti quella di rendere PlayStation Plus un concorrente più agguerrito rispetto a Xbox Game Pass, garantendo così diverse soluzioni ai propri utenti per accedere a un ampio catalogo di giochi gratis.

Questo significa però che l’abbonamento a PlayStation Now a breve sarà ufficialmente cancellato: per poter accedere a tutti i benefit che proponeva il servizio sarà necessario iscriversi a PS Plus Premium.

Sebbene Sony stia già facilitando l’operazione trasferendo automaticamente gli utenti iscritti a PS Now a PlayStation Plus Premium, ciò non toglie che l’annuncio nasconde una pessima notizia per i fan che usufruivano del servizio in abbonamento su PC.

Per gli utenti che non possedevano una console PlayStation, PS Now era infatti l’unico modo per poter accedere a tanti giochi su PC non resi ancora disponibili con porting dedicati: una soluzione sostituita adesso dal più corposo abbonamento Premium.

Il problema, come riportato da PC Gamer, è però da individuare soprattutto nel prezzo del servizio: se per i giocatori interessati ai titoli in streaming dovevano inizialmente pagare soltanto 59,99€ all’anno, dal prossimo giugno dovranno obbligatoriamente pagare 119,99€ ogni 12 mesi.

Significa che molti utenti saranno costretti a investire addirittura il doppio dei soldi per poter accedere a tale funzione, dato che Sony non sembra volerla più proporre separatamente.

Una notizia che ha inevitabilmente gettato nello sconforto molti appassionati del gaming su PC, che dovranno presto iniziare a fare i conti in tasca e valutare se varrà ancora la pena investire sui giochi PlayStation in streaming.

Considerando che Sony ha deciso di creare perfino la divisione PlayStation PC per sottolineare i forti investimenti su questo mercato, la notizia appare incredibilmente paradossale: vedremo se il publisher intenderà proporre un servizio alternativo dedicato allo streaming in futuro.