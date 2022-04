PlayStation Plus+ avrà delle demo per i giochi più costosi, per un report

PlayStation Plus Premium, il restyling del servizio in abbonamento di Sony, potrebbe inserire finalmente le demo come elemento fisso del servizio.

Il vecchio PlayStation Plus, quello che si è potuto acquistare finora su Amazon per esempio, andrà in pensione tra poche settimane, lasciando il posto alla sua versione aggiornata.

Giugno è il momento in cui PlayStation Plus Premium farà finalmente il suo debutto, con le sue numerose novità ed i tanto discussi tre tier di abbonamento.

Tra i quali ce n’è anche uno dedicato specificatamente al retrogaming, e che farà felici in particolare i possessori di PlayStation 3.

I tre livelli di abbonamento di PlayStation Plus Premium offrono tanti vantaggi diversi, tra lo streaming e retrogaming, oltre ovviamente ai classici giochi gratis.

Secondo un report, pare anche che alcuni dei tier daranno la possibilità di avere finalmente le tanto richieste demo, che potrebbero essere un elemento fisso del servizio.

Gamedeveloper ha segnalato il fatto che Sony sta obbligando gli sviluppatori a preparare degli estesi free trial, di due ore, per i giochi più costosi.

I titoli che costano 34 dollari (circa €33) o più dovranno essere dotato di una prova a tempo di due ore, che dovranno essere rese disponibili non oltre i tre mesi dall’uscita di ogni videogioco.

Le quali saranno ad appanaggio esclusivo di coloro che sono abbonati a PlayStation Plus da più di 12 mesi, gli unici utenti che potranno accedere a queste corpose demo.

In tutto questo, Sony si è resa disponibile e malleabile per quanto riguarda le “normali” demo. Gli sviluppatori saranno liberi, in ogni caso, di pubblicare demo o altre prove a tempo al di fuori di quelle imposte dall’azienda.

Una bella novità che speriamo venga confermata presto, visto che le demo sono tra le cose più richieste dai videogiocatori. In attesa di scoprire per quali piani di abbonamento saranno disponibili, visto che ce ne sono ben tre con tante caratteristiche diverse.

Poche ore fa sono arrivati, a proposito di giochi, anche gli ormai usuali leak dei giochi gratis di PlayStation Plus di maggio: ecco cosa possiamo aspettarci.