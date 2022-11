PlayStation Plus Premium «è una truffa» per i fan: la nuova line-up riaccende la polemica

Nelle scorse ore sono stati confermati ufficialmente i nuovi giochi gratis in arrivo su PlayStation Plus Extra e Premium: tra pochi giorni gli utenti iscritti ai servizi in abbonamento potranno provare in totale ben 20 nuove aggiunte sul servizio.

Tuttavia, la nuova line-up ha reso ancora una volta evidente un problema di cui gli utenti PS Plus Premium (potete iscrivervi acquistando una gift card su Amazon) si erano già lamentati nelle ultime settimane, ovvero l’assenza di nuovi titoli PS1 e PS2 giocabili senza costi aggiuntivi.

L’aggiornamento di novembre aggiungerà infatti per gli utenti PlayStation Plus Premium soltanto 5 giochi della serie Ratchet & Clank, per festeggiare l’anniversario della serie: si tratta di titoli che vengono proposti nella loro versione PS3 e giocabili tramite streaming.

Una proposta che non pare aver soddisfatto molti utenti, come appare evidente da un thread di ResetEra particolarmente polemico, in cui hanno partecipato tantissimi utenti per esprimere la propria frustrazione verso un servizio che, numeri alla mano, sembra non stia ancora trovando i consensi sperati.

Alcuni utenti sono arrivati a definire addirittura lo stesso PlayStation Plus Premium «una truffa», dato che, secondo la loro opinione, non ci sarebbe nulla che giustifichi l’esclusione di alcuni giochi dalla tier Extra, che spesso non si rivelano nemmeno essere classici PS1 o PS2. Una situazione “aggravata” anche dal costo aumentato che, attualmente, non sembrerebbe essere giustificato dai fatti.

Un argomento spinoso che ha affrontato anche Push Square, che sottolinea come la gestione dei nuovi giochi gratis appaia «senza logica»: vengono infatti ricordati alcuni casi di porting e remastered che sono stati distribuiti tra Extra e Premium, senza che in realtà vi sia un criterio specifico.

Alcuni utenti di ResetEra hanno voluto commentare anche la stessa offerta di classici PS1 e PS2: non solo si tratta del secondo mese di fila in cui Sony ha deciso di non offrirne di nuovi, ma l’attuale selezione, sempre secondo i fan, sarebbe così scarsa da far pensare che sia praticamente non esistente.

Insomma, appare evidente che l’opinione della community verso il servizio in iscrizione più costoso non sia al momento lusinghiera: vedremo se per i prossimi mesi Sony prenderà atto dei feedback e riuscirà a invertire la tendenza. In caso contrario, il rischio è che sempre più utenti scelgano di non rinnovare il servizio: già adesso PlayStation Plus ha perso milioni di utenti, dopo il lancio del nuovo abbonamento.