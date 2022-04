PlayStation Plus blocca i rinnovi con carte prepagate: ecco che succede

Sembra proprio che Sony abbia deciso di intervenire e bloccare la possibilità di rinnovare il proprio abbonamento PlayStation Plus con carte prepagate, in preparazione all’imminente arrivo dei nuovi tier di iscrizione.

La casa di PS5 e DualSense (potete acquistarlo su Amazon in diverse colorazioni) ha infatti annunciato nelle scorse ore come funzionerà l’upgrade degli attuali abbonamenti a Premium, svelando che sarà gratuito per chiunque sia già iscritto sia a Plus che a Now.

Allo stesso tempo, Sony ha anche annunciato che gli utenti saranno conseguente migrati verso l’abbonamento equivalente, svelando che come data di scadenza verrà presa in considerazione quella dell’iscrizione più longeva.

In altre parole, se il vostro attuale abbonamento a PlayStation Plus sarebbe rimasto valido anche dopo la fine dell’iscrizione a PS Now, Sony manterrà comunque quella data come scadenza naturale del servizio Premium.

Alla luce di tali dichiarazioni, può apparire semplice comprendere come mai Sony abbia deciso di prendere una decisione che già sta creando forti discussioni: molti utenti hanno infatti segnalato di non essere più in grado di rinnovare il proprio abbonamento con carte prepagate per allungare la scadenza.

Come riportato da Push Square, non si tratta di un bug tecnico relativo ai server, ma di una vera e propria decisione dell’azienda, come avrebbe confermato il supporto PlayStation in una e-mail inviata ad alcuni utenti:

«[…] Al momento c’è una funzione disattivata per gli abbonati PS Plus/PS Now che non consente di estendere le iscrizioni che sono già attive. È solo una misura temporanea e non appena avremo ulteriori informazioni al riguardo terremo aggiornati i nostri giocatori».

Insomma, proprio come già accaduto con l’interruzione delle vendite degli abbonamenti Now, l’impressione è che Sony voglia impedire che gli utenti riescano a sfruttare una falla del sistema per ottenere iscrizioni Premium gratuite per un periodo di tempo più lungo del previsto.

Va comunque detto che si tratta di una semplice supposizione, dato che non è stata ancora spiegata ufficialmente la vera ragione di tale decisione, ma il tempismo ha sicuramente creato più di un sospetto.

Vi terremo sicuramente aggiornati sulla vicenda non appena riceveremo ulteriori novità: nel frattempo, vi suggeriamo di evitare l’acquisto di carte prepagate, a meno che l’abbonamento non sia già effettivamente scaduto.

Si tratta dunque dell’ennesima brutta notizia relativa al servizio, dopo che nelle scorse ore è emerso che ben 60 giochi gratis sono pronti a lasciare prima dell’arrivo di PlayStation Plus Premium.

