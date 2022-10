PlayStation Plus Premium ci ripensa e cancella un gioco gratis in arrivo, di nuovo

Ancora una volta, Sony deve aver deciso che non è arrivato il momento di proporre Ridge Racer 2 tra i giochi gratis in arrivo su PlayStation Plus Premium, sebbene un video ufficiale avesse lasciato intendere il contrario.

Nelle scorse ore è stata pubblicata infatti la lista completa di giochi in arrivo sul servizio in abbonamento più completo di casa Sony (potete iscrivervi acquistando una gift card su Amazon), ai quali sembrava essersi aggiunto lo storico racing di Namco.

Sebbene non figurasse ufficialmente nell’elenco completo dei 16 titoli, pochi istanti più tardi era infatti emerso un video che segnalava il suo arrivo sui classici di PlayStation Plus Premium.

Tuttavia, come segnalato da PlayStation LifeStyle, evidentemente si è trattato di un errore e Sony ha prontamente rimosso il video, che adesso viene segnalato come privato e non più accessibile al pubblico.

L’aspetto più curioso della vicenda è che non è la prima volta che Sony annuncia per errore il ritorno di questo grande classico, per poi fare improvvisamente marcia indietro soltanto pochi istanti dopo: era già accaduto a luglio, quando il PlayStation Blog italiano lo aveva svelato insieme a Dino Crisis e SoulCalibur Broken Destiny.

PlayStation Access says Ridge Racer 2 is coming to PS+ Premium on their YouTube video for October games (at around 5:17) https://t.co/Npb79nU2xf via @Barnacle310 pic.twitter.com/S1wmof5FPv — Wario64 (@Wario64) October 12, 2022

Considerando che questa è la seconda volta che Ridge Racer 2 viene svelato in arrivo su PlayStation Plus Premium, a questo punto diventa difficile non immaginare che si tratti semplicemente di uno dei segreti nascosti nel modo peggiore di sempre: se non arriverà il prossimo mese, dovrebbe dunque essere solo questione di tempo prima che venga svelato in modo definitivo.

In attesa di ulteriori comunicati ufficiali da parte di Sony, vi ricordiamo di prendere il tutto con le dovute precauzioni: vi terremo come sempre aggiornati sulle nostre pagine con tutte le ultime novità sul catalogo di PlayStation Plus.

A tal proposito, vi ricordiamo che tra pochi giorni lascerà ufficialmente il catalogo un amato horror sci-fi, che non riuscirà a rimanere in tempo per Halloween: la nostra raccomandazione è dunque di recuperarlo il prima possibile.