Nintendo Switch Online, svelato il nuovo gioco gratis (a tempo)

Nintendo Switch Online ha introdotto un nuovo gioco gratis, anche se in una speciale versione di prova.

L’abbonamento per gli utenti Nintendo Switch consente, tra le altre cose, di fruire contenuti gratuitamente di tanto in tanto, insieme ad una libreria di classici fissi.

In questo caso, la new entry è Fuser, l’ultimo rhythm game dei maestri del genere Harmonix, creatori di Guitar Hero e Rock Band.

La nuova “speciale versione di prova” sarà disponibile a partire dal 29 giugno, quindi tra una settimana esatta.

🎵 Preparati a entrare nel mix! 🎵 Gli iscritti a #NintendoSwitchOnline possono giocare gratuitamente a #FUSER con una speciale versione di prova! Scaricala subito per prepararti a far girare i dischi dal 29/06: https://t.co/ONXxmUkAsE pic.twitter.com/TMedax42YW — Nintendo Italia (@NintendoItalia) June 22, 2021

Queste alcune delle caratteristiche di Fuser, come presentate su Nintendo eShop:

Attingi da una raccolta di oltre 100 canzoni che include tracce dei più grandi artisti del mondo

Completa sfide per sbloccare nuove abilità e contenuti in modalità Campagna

Esplora, scopri e crea mix incredibili ed effetti personalizzati in modalità Freestyle

Collabora o competi con giocatori di tutto il mondo in modalità Multigiocatore

Opzioni di personalizzazione per adattare il look del gioco al tuo stile personale

Condividi i tuoi mix migliori e i tuoi show più indimenticabili all’interno del gioco e online

La prova gratuita sarà disponibile dal prossimo martedì fino al 5 luglio, dunque soltanto per una settimana.

Per restare in casa Nintendo, invece, non ci sono ancora notizie a proposito di Switch Pro, sebbene qualcosa che la ricorda sia stato menzionato in un’intervista post-E3.