Konami in crisi? Intanto, un gioco che non conoscete fa vendite record

Konami ha reso pubblici i propri guadagni ottenuti in questo anno fiscale, che non solo è stato molto positivo, ma ha anche svelato che c’è un gioco a noi sconosciuto per Switch che è riuscito a vendere 3 milioni di copie.

Si tratta di un titolo esclusivo per il mercato giapponese su Nintendo Switch, ma che probabilmente non appartiene ad un brand a cui pensereste immediatamente: infatti non è altro che un board game molto simile a Monopoly chiamato Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban!

Questo particolare titolo era anche riuscito a segnare un importante record, essendo rimasto in testa alle classifiche per 11 settimane di fila e dimostrando quanto gli utenti giapponesi abbiano amato questo gioco.

Le vendite dunque non accennano a fermarsi, dopo che già pochi mesi fa questo particolare titolo aveva aiutato a ribadire quanto Konami in realtà sia tutt’altro che «morta».

Momotaro Dentetsu ha venduto 3 milioni di copie in 6 mesi nel solo Giappone.

Secondo il report finanziario rilasciato dalla stessa Konami, Momotaro Dentetsu è riuscito a raggiungere ufficialmente 3 milioni di copie vendute a maggio.

Ricordiamo che il lancio di questo gioco avvenne solo a novembre 2020: ottenere questi risultati in meno di 6 mesi in un solo mercato è sicuramente impressionante.

Konami ha inoltre dichiarato che per l’anno finanziario 2021 ha ottenuto un margine di guadagno del 34%, superiore del 7% a quello ottenuto durante lo scorso anno.

Ci si aspetta che le vendite possano aumentare ulteriormente nei prossimi mesi: a questo punto non sembra improbabile che riesca a raggiungere 4 milioni di copie entro la fine dell’anno.

La software house giapponese sottolinea di aver ottenuto inoltre risultati molto positivi anche dai propri titoli per smartphone: in particolare Professional Baseball Spirits A, anch’esso disponibile unicamente in Giappone, e Yu-Gi-Oh Duel Links, che arriverà presto anche sul mercato cinese.

Nonostante i fan stiano attendendo da tempo giochi «big» in arrivo da franchise più conosciuti, il futuro di Konami sembra essere più saldo che mai grazie anche a Momotaro Dentetsu.

In ogni caso, è probabile che potremo aspettarci nuovi annunci a breve: Konami aveva già fatto sapere che Getsufumaden non sarebbe stato l’unico gioco in arrivo.

E secondo una leaker, effettivamente, Konami starebbe lavorando anche ad un ritorno di Castlevania in collaborazione con Sony.

Nonostante la compagnia abbia deciso di non presenziare all’E3 2021, le attuali vendite si sono dunque dimostrate più che soddisfacenti grazie a franchise importanti e, in questo caso, anche sconosciuti fuori dal Giappone.