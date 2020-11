PlayStation Plus Collection, Sony non ha ancora deciso se aggiungere altri giochi

PlayStation Plus Collection è stato un annuncio a sorpresa di settembre molto gradito dai fan in procinto di acquistare una PS5.

Si tratta di un bonus fornito senza costi aggiuntivi per gli abbonati a PlayStation Plus, che porta in dote ben 20 titoli PS4 potenziati per la nuova console di Sony.

Non ci è dato sapere in questo momento se tale lista verrà estesa ulteriormente in futuro, e a quanto pare non lo sa neppure la stessa casa giapponese.

«Beh, dovremo aspettare e vedere come il mondo accoglierà la Plus Collection», ha spiegato Jim Ryan, boss di PlayStation, a GQ.

«Sai, quali titoli vengono giocati e quanto a lungo, prima che prendiamo decisioni riguardo a questo. Pensiamo sarà potenzialmente un grande strumento di acquisizione di utenti. Senza dubbio, se non hai mai avuto una PS4 e scegli di acquistare una PS5, fondamentalmente ricevi una PS4».

In sostanza, Sony vede PlayStation Plus Collection come una sorta di ponte tra le due generazioni, a patto che ci sia qualcuno che non si sia portato a casa una PS4 dopo i quasi 120 milioni di unità vendute.

Il platform owner nipponico sta comunque pensando ad una sua variante di Xbox Game Pass, a prescindere dall’espansione o meno della collezione.