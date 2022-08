Sony mette le mani sul 14% di FromSoftware: il nuovo affare di mercato è ufficiale!

Kadokawa ha appena ufficializzato una nuova importante operazione di mercato: Sony e Tencent hanno appena acquisito una importante fetta di mercato di FromSoftware.

Gli autori di Elden Ring (trovate la Launch Edition su Amazon) riceveranno dunque un supporto molto importante: la casa di PlayStation sarà il terzo maggiore azionista dello studio con il 14.1%, mentre il gigante Tencent sarà solo il secondo azionista più importante con il 16.3%.

Kadokawa resterà invece l’azionista di maggioranza: non si tratta dunque di un’acquisizione vera e propria, ma è comunque considerabile un investimento fondamentale che potrebbe comportare novità per il futuro di FromSoftware.

Ricordiamo che Sony possedeva già una piccolissima quota del celebre studio di sviluppo, corrispondente però esclusivamente all’1.93%: l’investimento effettuato assume dunque un significato ben differente e lascia intendere quanto la casa di PlayStation creda nel lavoro di questo team.

La notizia è stata riportata dalla stessa Kadokawa, proprietaria di FromSoftware, con un comunicato stampa ufficiale in lingua giapponese che ci svela anche la portata di questa maxi operazione di mercato.

Sembra infatti che gli sforzi combinati di Sony e Tencent hanno permesso l’acquisto di azioni dal valore pari a 36.4 miliardi di yen, corrispondenti a oltre 262 milioni di euro.

Un’operazione dunque da non sottovalutare, sebbene ovviamente questo non implichi che possa avvenire un’acquisizione a breve termine: è evidente che, soprattutto alla luce dell’enorme successo ottenuto da Elden Ring, Sony e Tencent abbiano voluto investire fortemente in previsione di potenziali ulteriori opportunità.

Per il momento, non dovrebbe dunque cambiare nulla per lo studio di sviluppo dato che, naturalmente, non sarà controllato dalla casa di PlayStation, ma è l’ennesima dimostrazione di come il gruppo PlayStation non abbia mai intenzione di fermarsi e stia continuando a lavorare per il futuro.

Chissà che in un giorno, probabilmente lontano, FromSoftware non possa davvero entrare a far parte dei PlayStation Studios, che proprio in questi giorni hanno ufficializzato una nuova acquisizione.

A tal proposito, naturalmente non occorre ricordarvi che lo studio di sviluppo ha anche realizzato l’amatissimo Bloodborne, che ancora oggi può riuscire a farsi preferire all’eccezionale open world soulslike.