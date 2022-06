PlayStation Plus, i giochi gratis di luglio svelati in anticipo (dal solito leak)

Nonostante il rinnovo di PlayStation Plus, continua la tradizione dei giochi gratis per tutti gli abbonati al servizio di PlayStation.

A giugno è stato inserito addirittura God of War, che trovate comunque su Amazon, un titolo di grande importanza che impreziosisce l’abbonamento.

Il quale sarà disponibile ancora per qualche giorno, come da tradizione, insieme ad altri titoli per PlayStation 4 e PlayStation 5.

Una selezione che era stata svelata in anticipo dal solito leak della fonte che, ormai da mesi, anticipa l’annuncio dei giochi gratis.

Una tradizione che si ripete anche per il mese di luglio perché, come riporta Push Square, i giochi gratis potrebbero essere già stati confermati.

Il leak arriva ancora una volta da Dealabs, dall’utente che più volte ha pubblicato informazioni, che poi abbiamo scoperto essere vere, riguardo il PlayStation Plus in passato.

I giochi gratis presenti nell’abbonamento PlayStation Plus Essential sarebbero:

Crash Bandicoot 4: It’s About Time (PS5, PS4)

(PS5, PS4) The Dark Pictures Anthology: Man of Medan (PS4)

(PS4) Arcadegeddon (PS5, PS4)

Crash Bandicoot 4 è ovviamente il titolo principale, considerata l’importanza della serie con il quarto capitolo uscito prima su PS4 nel 2020, e successivamente su PS5 lo scorso anno.

A fare il paio con il recente The Quarry ci sarebbe anche The Dark Pictures Anthology: Man of Medan, primo titolo dell’omonima antologia di Supermassive Games che sta per concludersi. Per altro Man of Medan è già disponibile nell’abbonamento PS Plus Extra.

Arcageddon è invece uno sparatutto multigiocatore, in uscita il 5 luglio e quindi insieme alla sua pubblicazione tra i giochi gratis di PlayStation Plus.

Vi ricordiamo che, trattandosi di un leak, manca ancora la conferma ufficiale da parte di Sony che arriverà presumibilmente la prossima settimana. Ma, visti i precedenti della fonte, è altamente probabile che questa sarà la lista dei giochi gratis di luglio.

Vi ricordiamo anche che l’offerta è cambiata, con l’arrivo del nuovo PlayStation Plus: ecco come funziona la pubblicazione dei giochi gratis.

Per aggiornarvi sul servizio in generale, invece, vi invitiamo a consultare la nostra guida completa.