PlayStation Plus Extra/Premium, addio a un grande gioco gratis da domani

Il nuovo PlayStation Plus sarà ricco di giochi gratis in arrivo per gli utenti iscritti a Extra e Premium, sebbene ora è arrivata l’ora di un addio molto importante nelle prossime ore.

Uno dei titoli gratis più importanti resi disponibili sul catalogo nelle scorse settimane è stato infatti Red Dead Redemption 2, il capolavoro western di Rockstar (lo trovate in sconto su Amazon).

La rimozione di questo grande open worldera già stata anticipata da tempo, ma domani il gioco lascerà il servizio nello stesso giorno in cui arriveranno altri 17 giochi gratis.

Dal 20 settembre 2022 non sarà più possibile scaricare gratuitamente Red Dead Redemption 2 tramite PlayStation Plus, come confermato anche da PSU: l’unico modo, sarà quindi l’acquisto del gioco in versione digitale o fisica.

Se state giocando a Red Dead Redemption 2 grazie alla sua inclusione nel PS Plus Extra e non l’avete ancora finito, quindi, è meglio che vi affrettiate.

L’incredibile titolo open world di Rockstar sarà rimosso dal servizio domani: ciò significa che gli abbonati a Extra non potranno più giocarci a meno che non ne acquistino una copia.

Tutti i giochi che abbandonano il catalogo PS Plus Extra o PS Plus Premium non sono più giocabili attraverso il servizio, anche se si è ancora abbonati. In altre parole, gli utenti iscritti potranno anche giocarci in streaming fino alla sua effettiva rimozione.

Questa regola non si applica a chi ha invece PS Plus Essential, che consente di mantenere l’accesso ai giochi mensili finché li si aggiunge alla propria libreria.

Se non avete ancora recuperato questo incredibile titolo ambientato nel mondo western, non possiamo fare altro che suggerirvi di scaricarlo e provarlo prima che sia troppo tardi.

Restando in tema, PlayStation Store ha da poco inaugurato una delle sue promozioni più interessanti: tutti gli utenti con una console PS5 o PS4 possono infatti risparmiare grandi cifre con gli sconti dedicati ai «giochi di successo».