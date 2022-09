PlayStation Plus, disponibili da ora i giochi gratis di settembre

Da questo momento sono ufficialmente disponibili i nuovi giochi gratis di PlayStation Plus per il mese di settembre: tutti gli utenti iscritti al servizio potranno riscattare 3 nuovi titoli molto interessanti.

Basterà essere in possesso di un abbonamento PS Plus Essential (potete iscrivervi acquistando una gift card su Amazon), o agli upgrade Extra e Premium, per poter scaricare immediatamente sulle vostre console i nuovi omaggi del mese.

Questo significa naturalmente che non sono più disponibili i giochi gratis di agosto: i nuovi titoli hanno sostituito la precedente selezione che non potrete più riscattare sul vostro account.

Da adesso potrete invece scaricare gratuitamente Need for Speed Heat, TOEM e Granblue Fantasy Versus sulle vostre console PS4 e PS5, senza che sia necessaria alcuna ulteriore spesa aggiuntiva.

Need for Speed Heat è l’ultimo capitolo della popolare serie racing di Electronic Arts, che vi porterà a diventare i migliori piloti su strada in contrapposizione alle forze di polizia corrotte: un ottimo modo per anticipare quello che sembra ormai essere l’imminente annuncio di un nuovo episodio.

TOEM è invece il titolo selezionato come esclusiva PS5: si tratta di un gioco d’avventura disegnato a mano, ricco di personaggi bizzarri e in cui dovrete utilizzare la vostra macchina fotografica per scoprire misteri e risolvere problemi.

Infine, Granblue Fantasy Versus è l’adattamento picchiaduro di uno dei più popolari free-to-play mobile, realizzato da Arc System Works: potrete affrontare una modalità storia RPG da soli o in compagnia dei vostri amici, oltre a poter affrontare spettacolari combattimenti con i personaggi più amati della saga.

Potete procedere immediatamente al download dei nuovi giochi gratis PlayStation Plus direttamente dalle vostre console o, in alternativa, attraverso i seguenti link ufficiali:

Vi ricordiamo che avete tempo fino al 3 ottobre 2022 per poter riscattare i nuovi giochi gratis: a partire dal primo martedì del prossimo mese, dovrebbero invece essere disponibili i nuovi omaggi del servizio in abbonamento.

Cogliamo l’occasione per segnalare che anche gli utenti iscritti a Extra e Premium potranno approfittare presto di 17 nuovi giochi gratis, pur dovendo rinunciare a uno dei titoli più amati di sempre.