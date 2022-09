PlayStation Plus Extra e Premium, disponibili da ora 17 nuovi giochi gratis

Da questo momento sono ufficialmente disponibili 17 nuovi giochi gratis per gli utenti iscritti a PlayStation Plus Extra e Premium: la line-up riservata agli abbonati delle tier in abbonamento si è infatti aggiornata con la selezione di omaggi di settembre.

A differenza del mese precedente, saranno disponibili anche alcuni grandi classici esclusivi per gli abbonati a Premium (potete iscrivervi acquistando una gift card su Amazon), oltre naturalmente a tanti prodotti imperdibili per gli utenti Extra.

La nuova raccolta di giochi includerà anche una ex esclusiva PS5, che diventa dunque disponibile gratuitamente per tutti gli utenti iscritti almeno a Extra: un mese dunque particolarmente interessante per gli appassionati.

Tuttavia, questo significa anche dover rinunciare a uno dei giochi gratis più amati di sempre: Red Dead Redemption 2 ha infatti lasciato ufficialmente il catalogo proprio in questi istanti.

Di seguito vi riepilogheremo dunque la lista completa con i 17 giochi gratis disponibili da adesso su PlayStation Plus Extra e Premium:

PlayStation Plus Extra: giochi gratis di settembre 2022

Deathloop | PS5

| PS5 Assassin’s Creed Origins | PS4

| PS4 Watch Dogs 2 | PS4

| PS4 Dragon Ball Xenoverse 2 | PS4

| PS4 Spiritfarer: Farewell Edition | PS4

| PS4 Chicory: A Colorful Tale | PS4

| PS4 Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 | PS4, PS5

| PS4, PS5 Alex Kidd in Miracle World DX | PS4, PS5

| PS4, PS5 Rabbids Invasion: The Interactive TV Show | PS4

| PS4 Rayman Legends | PS4

| PS4 Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition | PS4

PlayStation Plus Premium: giochi gratis di settembre 2022

Syphon Filter 2 | PS1

| PS1 The Sly Collection | PS3

| PS3 Sly Cooper: Thieves in Time | PS3

| PS3 Toy Story 3 | PSP

| PSP Kingdom of Paradise | PSP

| PSP Bentley’s Hackpack | PS3

Tutti i nuovi giochi gratis di PlayStation Plus Extra e Premium sono già disponibili gratuitamente da questo momento: non dovrete fare altro che accedere al vostro catalogo tramite le apposite app su PS4 e PS5 e divertirvi con tanti nuovi regali.

Cogliamo l’occasione per ricordarvi anche che sono già disponibili i giochi gratis per gli utenti iscritti a PlayStation Plus Essential: vi consigliamo di riscattarli il prima possibile, così da farli vostri per sempre.