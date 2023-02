PlayStation Plus Extra e Premium, disponibili da ora 16 nuovi giochi gratis

Da questo momento sono ufficialmente disponibili i nuovi giochi gratis offerti con PlayStation Plus Extra e Premium per il mese di febbraio: i giocatori potranno divertirsi con 16 nuovi omaggi, tra i quali ci sono big assolutamente imperdibili.

Il nuovo aggiornamento mensile dei piani più elevati del servizio in abbonamento (trovate gift card dedicate su Amazon) ha infatti deciso di includere dei veri e propri pezzi da novanta, tra i quali non possiamo non segnalarvi Horizon Forbidden West.

L’ultima avventura di Aloy è infatti uno dei giochi gratis disponibili con il nuovo refresh mensile del catalogo: una decisione che ha fatto discutere molto gli appassionati, ma che senza dubbio entusiasmerà chi non aveva ancora avuto modo di acquistarlo.

Ma per gli utenti iscritti a Premium c’è un’ulteriore fantastica sorpresa: tra i classici esclusivi è stato infatti aggiunto anche The Legend of Dragoon, uno dei fantasy più apprezzati di tutto il catalogo PS1 giocabile senza alcun ulteriore acquisto.

Questi sono però sono soltanto alcuni dei 16 omaggi complessivi disponibili: di seguito vi riepilogheremo tutti i giochi gratis disponibili da questo momento su PlayStation Plus Extra e Premium.

PlayStation Plus Extra: giochi gratis di febbraio 2023

Ace Combat 7: Skies Unknown | PS4

| PS4 Borderlands 3 | PS4, PS5

| PS4, PS5 Earth Defense Force 5 | PS4

| PS4 Horizon Forbidden West | PS4, PS5

| PS4, PS5 I Am Setsuna | PS4

| PS4 Lost Sphear | PS4

| PS4 Oninaki | PS4

| PS4 Outriders | PS4, PS5

| PS4, PS5 Resident Evil 7: Biohazard | PS4

| PS4 Scarlet Nexus | PS4, PS5

| PS4, PS5 Tekken 7 | PS4

| PS4 The Forgotten City | PS4, PS5

| PS4, PS5 The Quarry | PS4, PS5

PlayStation Plus Premium: giochi gratis di febbraio 2023

Harvest Moon: Back to Nature | PS1

| PS1 The Legend of Dragoon | PS1

| PS1 Wild Arms 2 | PS1

Potete avviare il download dei vostri nuovi giochi preferiti direttamente dalle sezioni dedicate a PlayStation Plus sulle vostre console, naturalmente dopo esservi assicurati di avere un’iscrizione attiva a Extra o Premium.

L’aggiornamento mensile si è dimostrato uno dei più interessanti dal lancio del nuovo servizio in abbonamento: non possiamo dunque che lasciarvi augurandovi un buon divertimento con tantissimi giochi.

Sfortunatamente, il refresh mensile significa anche gli utenti sono stati costretti a rinunciare a diversi giochi gratis: ben 12 titoli sono infatti stati rimossi dal servizio proprio da oggi. Vi terremo naturalmente aggiornati sulle nostre pagine non appena sarà ufficializzata la nuova lista.