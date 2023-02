Un gioco PlayStation Plus di febbraio sta facendo discutere i fan

Da poche ore sono stati confermati i nuovi giochi gratis di febbraio per PlayStation Plus Extra e Premium con annessi grandi nomi.

I giochi che sono esclusivi del servizio in abbonamento di PlayStation (trovate una gift card per l’abbonamento su Amazon) parte di un catalogo accessibile solamente ad alcuni tier.

Il catalogo dei giochi gratis si arricchirà fin da subito con tantissimi titoli, tra cui big e titoli classici di spessore davvero molto interessanti.

Ora, come segnalato anche da Games Radar, i fan di Horizon Forbidden West sono perplessi per la sua apparizione anticipata su PS Plus, a pochissimi mesi dall’uscita.

Ieri, Sony ha confermato che Horizon Forbidden West sarebbe stato il protagonista dell’offerta su abbonamento per il mese di febbraio in corso.

Sul subreddit del gioco, questa aggiunta – che arriva a meno di un anno dal lancio del gioco – è stata accolta con reazioni contrastanti.

Molti fan hanno notato che la decisione potrebbe far parte di una più ampia campagna di marketing: con il DLC Burning Shores in uscita ad aprile e Horizon Call of the Mountain che verrà lanciato la prossima settimana per PS VR2, portare Forbidden West sotto gli occhi di quanti più utenti possibile sembra una scelta sensata.

Secondo altri, invece, è facile pensare che il passaggio del gioco nel servizio di abbonamento di Sony sia una prova lampante di vendite non proprio all’altezza delle aspettative. Un paio di sfortunati giocatori hanno addirittura fatto notare di aver acquistato Forbidden West solo nelle ultime settimane, poco prima dell’annuncio che questi verrà reso gratuito per gli abbonati.

L’ipotesi più logica sembra essere la prima, ossia che Sony stia facendo una mossa intelligente mettendo in atto una promozione gratuita per Aloy e compagni prima del lancio di due importanti progetti legati al franchise. Ovviamente, la verità non ci è data sapere, quindi l’unica cosa che ci resta da fare è aspettare e giocare.

Restando in tema, per poter usufruire dei giochi gratis PS Plus avete bisogno di un abbonamento Extra e Premium. Nel dubbio ecco quali titoli vengono aggiunti in ogni livello di abbonamento.

Ma non solo: Sony ha confermato infatti un weekend multigiocatore online gratuito per PlayStation per il 18 e 19 febbraio: leggi i dettagli.

Infine, questo mese è il turno del ritorno di un grande classico dell’era PS1: stiamo parlando dell’amatissimo The Legend of Dragoon.