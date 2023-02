PlayStation Plus Extra e Premium, addio a 12 giochi gratis la prossima settimana

Solo ieri sono stati confermati i nuovi giochi gratis di febbraio per PlayStation Plus Extra e Premium con annessi grandi titoli, sebbene a quanto pare presto sarà anche il tempo dei saluti per alcuni giochi di peso.

Se il catalogo dei giochi gratis si arricchirà presto con tantissimi titoli, tra cui big e titoli classici di spessore davvero interessanti, ora si parla degli addii in dirittura d’arrivo.

Ora, come vi abbiamo anticipato il mese scorso, i cataloghi PS Plus Extra e Premium saluteranno ben 12 giochi, alcuni dei quali davvero di spessore.

Ora che Sony ha annunciato la line-up dei giochi PS Plus Extra e Premium del mese, è il momento di segnalarvi quindi i giochi che lasceranno il catalogo la prossima settimana, più precisamente il 21 febbraio.

Questa è quindi l’ultima occasione per riscattare i titoli sotto elencati, altrimenti dovrete acquistarli a prezzo di listino.

Metro: Exodus

Saints Row: The Third Remastered

Rad Rodger

Grand Theft Auto: Vice City – Definitive Edition

Pure Farming

Sparkle Unleashed

Agatha Christie – The ABC Murders

The Turing Test

The Book of Unwritten Tales 2

Skydrift Infinity

Sine Mora EX

Whispering Willows

Restando in tema, i fan di Horizon Forbidden West si sono detti piuttosto perplessi per l’apparizione anticipata del gioco su PS Plus, a pochissimi mesi dall’uscita ufficiale su PS4 e PS5.

Ma non solo: vi ricordiamo che per poter usufruire dei giochi gratis PS Plus avete bisogno di un abbonamento Extra e Premium. Se avete dubbi al riguardo, ecco quali titoli vengono aggiunti in ogni livello di abbonamento.

Infine, Sony ha da poco confermato un weekend multigiocatore online gratuito per PlayStation per il 18 e 19 febbraio: leggi tutti i dettagli nella nostra notizia dedicata.