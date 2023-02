The Legend of Dragoon, il grande classico è tornato come gioco PlayStation Plus Premium

Nel 1999, in Giappone, usciva un gioco di ruolo che è entrato nel cuore degli appassionati, in primis i possessori di console PlayStation a 32-bit: The Legend of Dragoon.

Prodotto e sviluppato da Sony e ispirato neanche troppo velatamente alla saga di Final Fantasy (trovate su Amazon un capitolo classico a prezzo scontato), il gioco dalla serie Square stile grafico e sistema di combattimento.

Da mesi in molti credevano che i membri del team Bluepoint Games fossero al lavoro sul remake ufficiale dell’avventura di Dart e compagni, ma del gioco non se n’è saputo più nulla.

Ora, però, l’annuncio dei nuovi giochi gratis di PlayStation Plus per il mese in corso ha svelato una gradita sorpresa, ossia che The Legend of Dragoon sarà presto giocabile da tutti gli abbonati.

Via PlayStation Blog, il gioco è stato incluso come uno dei titoli classici che questo mese invaderanno il catalogo di PlayStation Plus Premium.

«Scopri un fantasy ricco di splendore, inganno, combattimenti magici e vendetta unendoti allo spadaccino Dart e ai suoi compagni nel viaggio volto a imbrigliare l’essenza spirituale dei draghi per trionfare contro il male», recita la descrizione sul sito.

«Utilizzando un sistema di combattimento tattico unico e innovativo, trasformati in Dragone e impara a sfruttare poteri straordinari. Controlla un’ampia gamma di personaggi che brandiscono armi uniche e sferrano gli attacchi dei Dragoni alimentati dagli elementi in questo gioco di ruolo indimenticabile.»

E ancora: «Goditi al massimo The Legend of Dragoon uscito in origine su PS1 grazie a up-rendering, funzione di riavvolgimento, salvataggio rapido e filtri video personalizzati.»

Nelle prossime settimane, sulle pagine di SpazioGames pubblicheremo la ri-recensione del gioco. Restate in zona, quindi!

Per poter usufruire di questo e altri titoli avete bisogno di un abbonamento Extra e Premium. Nel dubbio, ecco quali giochi gratis vengono aggiunti in ogni livello di abbonamento.

Restando in tema, ad agosto dello scorso anno un tweet di uno dei compositori della colonna sonora del gioco è stato retwittato da Shuhei Yoshida di Sony, scatenando nuovamente l’interesse per il remake.