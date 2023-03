PlayStation Plus Extra e Premium, altri 10 giochi verranno rimossi ad aprile

Il catalogo di giochi gratis su PlayStation Plus Extra e Premium continua ad essere costretto a rinunciare ad altri titoli importanti a partire dal mese di aprile: Sony ha aggiunto altri 10 giochi ai titoli che se ne andranno.

Il servizio in abbonamento per le console PS5 (la trovate su Amazon) e PS4 sta ormai diventando un punto di riferimento per tutti i giocatori, grazie all’aggiunta di diversi giochi gratis interessanti: tuttavia, ogni mese sarà anche necessario fare alcuni piccoli sacrifici.

Aprile ha già avuto la sua prima lista di titoli che verranno rimossi da parte di PlayStation, con dei nomi anche importanti al suo interno.

Tra cui anche lo sfortunatissimo Marvel’s Avengers che, dopo la sua vita travagliata che ormai tutti conosciamo, non continuerà neanche ad essere giocabile gratis nel catalogo di PlayStation.

Di seguito vi riporteremo dunque la lista completa di titoli che lasceranno il catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium nelle prossime settimane, in attesa di ulteriori aggiornamenti sulla data ufficiale:

PlayStation Plus Extra e Premium: giochi gratis in uscita da aprile 2023

2Dark

428: Shibuya Scramble

Croixleur Sigma

Gabbuchi

Marvel Puzzle Quest: Dark Reign

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4

Steins;Gate Elite

The Caligula Effect: Overdose

The Wonderful 101 Remastered

Zanki Zero: Last Beginning

Il consiglio è sempre quelli di provarli subito prima che sia troppo tardi, visto che la fine di marzo si avvicina inesorabilmente.

Curiosamente c’è stato anche un gioco gratis per PlayStation Plus che, invece, ha deluso i giocatori e neanche poco.

Se dovessero arrivare ulteriori novità relative al catalogo di giochi gratis su PlayStation Plus Extra e Premium, vi terremo come sempre aggiornati sulle nostre pagine.

Nonostante ciò, il catalogo dei giochi gratis in prova, invece, è sempre notevole grazie alle nuove aggiunte di peso delle ultime settimane.