PlayStation Plus Extra e Premium, 11 giochi gratis dicono addio ad aprile

PlayStation Plus Extra e Premium hanno svelato ufficialmente la lista completa di giochi gratis destinata a lasciarci ad aprile: sfortunatamente, questo mese sembra essere particolarmente corposo.

Il catalogo giochi perderà infatti ben 11 titoli a partire dal prossimo mese: come i fan ben sapranno, i giochi disponibili nei piani di abbonamento più elevati (trovate gift card dedicate su Amazon) non sono giocabili permanentemente, a differenza dei prodotti riscattabili con Essential.

Come segnalato da TrueTrophies, il catalogo si è aggiornato pochi istanti fa per segnalare tutti i titoli che stanno per dirci ufficialmente addio: vi lasciamo alla lista completa qui di seguito.

PlayStation Plus Extra e Premium: giochi rimossi da aprile 2024

Bassmaster Fishing 2022

Chicken Police Paint It Red

Dangerous Golf

Everspace

Fighting Ex Layer

Ghostbusters The Video Game Remastered

Gunvolt Chronicles Luminous Avenger IX

Necromunda Underhive Wars

Reel Fishing Road Trip Adventure

R-Type Final 2

SoulCalibur VI

Il titolo che di sicuro spicca maggiormente è SoulCalibur VI, ultimo capitolo della celebre saga picchiaduro di Bandai Namco, ma nell'elenco si fa notare anche l'edizione rimasterizzata del videogioco ufficiale di Ghostbusters.

Non è ancora stata ufficializzata la data in cui ci lasceranno ufficialmente, ma dovrebbe corrispondere al 16 aprile 2024, giornata in cui saranno disponibili nuovi giochi gratuiti su PlayStation Plus Extra e Premium.

Se dovessero esserci aggiornamenti sulla questione, vi terremo prontamente informati sulle nostre pagine: nel frattempo, vi consigliamo di provare questi titoli prima che sia troppo tardi.

Non dimenticatevi inoltre di controllare tutti i giochi aggiunti con l'aggiornamento di marzo: questo mese sono stati aggiunti ben 13 titoli in omaggio.

Ricordiamo inoltre che con PS Plus Extra e Premium potete accedere anche al catalogo di Ubisoft+ Classics, incluso e senza alcun costo aggiuntivo.

E se non li avete già riscattati, non dimenticatevi di aggiungere alla vostra raccolta i giochi di marzo su PlayStation Plus Essential.