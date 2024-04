PlayStation Plus Extra e Premium: disponibili i giochi gratis di aprile 2024

Da questo momento potrete godervi tanti nuovi giochi gratis su PlayStation Plus Extra e Premium: il catalogo si è infatti aggiornato con le numerose proposte di aprile 2024, ma con altre sorprese che arriveranno nel corso delle prossime settimane.

Per gli utenti iscritti all'apposito servizio in abbonamento (trovate una gift card dedicata su Amazon) questo mese sono state infatti riservate numerose sorprese: alcuni giochi saranno infatti disponibili direttamente al day-one su PS5 e PS4.

Advertisement

Tra questi, già da adesso potrete divertirvi con la perla Dave the Diver, mentre gli altri due giochi promessi al day-one, ovvero Tales of Kenzera Zau e Animal Well, usciranno rispettivamente il 23 aprile e il 9 maggio, non essendo ancora disponibili.

Fatta questa premessa, di seguito vi lasciamo alla lista di giochi gratis disponibili da adesso su PlayStation Plus Extra e Premium:

PlayStation Plus Extra: giochi gratis di aprile 2024

Construction Simulator | PS4, PS5

Dave the Diver | PS4, PS5

Deliver Us Mars | PS4, PS5

Lego Marvel’s Avengers | PS4

Lego Ninjago Movie Video Game | PS4

Miasma Chronicles | PS5

Nour: Play With Your Food | PS4, PS5

Oddballers | PS4

Raji: An Ancient Epic | PS4, PS5

Stray Blade | PS5

The Crew 2 | PS4

PlayStation Plus Premium: giochi gratis di aprile 2024

Alone in the Dark: The New Nightmare | PS4, PS5

Star Wars: Rebel Assault II: The Hidden Empire | PS4, PS5

Questo significa che per gli utenti PS Plus Extra sono disponibili 11 nuovi giochi gratis, che diventano 13 se siete invece iscritti a Premium.

La lista dei giochi disponibili su Extra si allungherà inoltre a 13 non appena saranno disponibili Tales of Kenzera Zau e Animal Well: ovviamente vi informeremo tempestivamente sulle nostre pagine non appena potrete scaricarli.

Nel frattempo, se volete ingannare l'attesa, abbiamo avuto la possibilità di provare in anteprima le prime ore di Tales of Kenzera Zau: se siete curiosi di saperne di più, vi lasciamo al nostro provato in vista della recensione finale.