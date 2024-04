Un grande classico PS1 è disponibile gratis a sorpresa su PS Plus Premium

Nelle scorse ore sono stati rilasciati ufficialmente i giochi gratis di aprile per il catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium, ma gli utenti iscritti al servizio in abbonamento più elevato hanno la possibilità di approfittare di un omaggio extra, rispetto a quanto precedentemente annunciato.

Sony aveva infatti annunciato che su Premium sarebbero stati disponibili solo due giochi classici validi sia su PS4 che su PS5, ma in realtà è stato rilasciato un terzo titolo imperdibile per i fan più nostalgici.

Si tratta di MediEvil, l'avventura di Sir Daniel Fortesque che ha conquistato un'intera generazione di giocatori e che, ancora oggi, viene ricordata come uno dei migliori videogiochi PS1 esistenti.

Il leak delle scorse settimane è stato dunque ufficialmente confermato: poco prima del lancio su PS Plus Premium (trovate una gift card dedicata su Amazon) era stata infatti scoperta una lista dei trofei, anticipandone l'imminente arrivo sullo store.

MediEvil è disponibile anche per l'acquisto separato dal servizio in abbonamento al prezzo di 9.99€, ma vi segnaliamo che, se avevate già acquistato la versione classica disponibile su PS3, dovreste avere diritto al download gratuito di questa nuova edizione.

Curiosamente, se avete ancora accesso a una PS3, potreste approfittare di questa promozione per "acquistare" la nuova edizione in offerta, dato che alcuni fan stanno segnalando che sulle precedenti console viene proposto a un prezzo inferiore.

Ovviamente se siete iscritti a PlayStation Plus Premium non avrete bisogno di spendere nemmeno un centesimo in più, dato che MediEvil è attualmente incluso nel catalogo di giochi classici.

Un ingresso a sorpresa che siamo certi farà piacere a chi è cresciuto con l'avventura di Sir Daniel Fortesque, ma anche a chi non ha mai avuto la possibilità di giocare questo grande classico.

Il refresh del catalogo ci ha permesso anche di scoprire quali saranno i giochi pronti a lasciare PlayStation Plus Extra e Premium il prossimo mese: vi consigliamo di consultare accuratamente la lista, perché stanno per dirci addio ben 25 giochi.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che le sorprese del catalogo non sono ancora finite qui: dal 23 aprile sarà disponibile anche il metroidvania Tales of Kenzera Zau direttamente al day-one. Se siete curiosi di saperne di più, abbiamo già provato per voi le prime ore di gioco.