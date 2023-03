PlayStation Plus Extra e Premium, confermato l’addio di 7 giochi gratis da aprile

Il catalogo di giochi gratis su PlayStation Plus Extra e Premium è quasi pronto a fare diverse rinunce importanti a partire dal mese di aprile: Sony ha infatti confermato ufficialmente l’addio di ben 7 titoli gratuiti.

Il servizio in abbonamento per le console PS5 (la trovate su Amazon) e PS4 sta ormai diventando un punto di riferimento per tutti i giocatori, grazie all’aggiunta di diversi giochi gratis interessanti: tuttavia, ogni mese sarà anche necessario fare alcuni piccoli sacrifici.

E dopo il recentissimo annuncio dell’imminente addio di un big Marvel dal catalogo, in queste ore sono stati dunque confermati altri 7 giochi gratuiti che ci lasceranno il prossimo mese, anche se ancora non abbiamo una data d’uscita certa.

Come riportato da Twisted Voxel, al momento sappiamo solo che 7 giochi gratis lasceranno il servizio da aprile, probabilmente nella stessa giornata in cui avverrà il futuro nuovo aggiornamento del catalogo con aggiunte inedite.

Di seguito vi riporteremo dunque la lista completa di titoli che lasceranno il catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium nelle prossime settimane, in attesa di ulteriori aggiornamenti sulla data ufficiale:

PlayStation Plus Extra e Premium: giochi gratis in uscita da aprile 2023

2Dark

Croixleur Sigma

Gabbuchi

Marvel Puzzle Quest: Dark Reign

Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4

The Caligula Effect: Overdose

The Wonderful 101 Remastered

Non possiamo che consigliarvi, come sempre, di consultare accuratamente l’elenco completo per scoprire se ci sono titoli che potrebbero interessarvi e provarli prima che sia troppo tardi.

L’addio sicuramente che fa più “rumore” è quello di Ultimate Ninja Storm 4, probabilmente stabilito dopo l’annuncio di un nuovo capitolo della serie, attualmente ancora in sviluppo ma che sembra essere molto ambizioso.

Se dovessero arrivare ulteriori novità relative al catalogo di giochi gratis su PlayStation Plus Extra e Premium, vi terremo come sempre aggiornati sulle nostre pagine.

Nel frattempo, vi ricordiamo che sono già disponibili i nuovi omaggi mensili di marzo, con ben 17 giochi gratis che potete scaricare da questo momento. Inoltre, se siete iscritti a Premium, potete anche approfittare di una nuova prova gratuita dedicata a Sonic Frontiers.