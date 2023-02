PlayStation Plus Extra e Premium, addio a 12 giochi gratis da oggi

Da oggi sono disponibili i nuovi giochi gratis di febbraio per PlayStation Plus Extra e Premium, sebbene a quanto pare ora è anche il tempo dei saluti per alcuni titoli di spessore.

I giochi esclusivi del servizio in abbonamento di PlayStation devono spesso e volentieri fare spazio ai nuovi arrivati, che ci piaccia oppure no.

Se il catalogo dei giochi gratis si è arricchito in queste ore con tantissimi titoli di un certo peso, tra cui big e giochi classici di spessore molto interessanti, ora si parla degli addii.

Come vi abbiamo anticipato alcuni giorni fa, infatti, i cataloghi PS Plus Extra e Premium saluteranno ben 12 giochi, alcuni dei quali davvero notevoli.

Ecco, quindi, la line-up dei giochi PS Plus Extra e Premium che lasceranno il catalogo a partire dalla giornata di oggi, vale a dire 21 febbraio 2023.

Nei giorni è quindi stata l’ultima occasione per riscattare i titoli sotto elencati, visto che da ora l’unico modo per metterci sopora le mani sarà acquistarli a prezzo base di listino.

Metro: Exodus

Saints Row: The Third Remastered

Rad Rodger

Grand Theft Auto: Vice City – Definitive Edition

Pure Farming

Sparkle Unleashed

Agatha Christie – The ABC Murders

The Turing Test

The Book of Unwritten Tales 2

Skydrift Infinity

Sine Mora EX

Whispering Willows

