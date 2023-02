The Legend of Dragoon gratis, da oggi, su PS Plus Premium (e c’è una sorpresa)

Da oggi sono ufficialmente disponibili i nuovi giochi gratis offerti con PlayStation Plus Extra e Premium per il mese di febbraio, tra cui un grande classico dell’era PS1: stiamo parlando di The Legend of Dragoon.

Ispirato in maniera chiara e inequivocabile alla saga di Final Fantasy (trovate su Amazon un capitolo classico a prezzo davvero basso), il gioco prendeva dalla serie Square Enix sia lo stile grafico che il combat system.

Da mesi si pensava inoltre che Bluepoint Games fosse al lavoro sul remake ufficiale dell’avventura di Dart e compagni, sebbene ad oggi non se n’è saputo più nulla.

Quindi, dopo la conferma dei giorni scorsi, The Legend of Dragoon è da oggi disponibile in forma gratuita per tutti gli abbonati ai tier più alti di PS Plus.

The Legend of Dragoon è quindi tornato all’interno del catalogo di PlayStation Plus Premium, e con l’inclusione dello stesso è arrivata anche una gradita novità legata al gioco.

Stiamo parlando infatti del supporto per i Trofei, cosa questa che metterà d’accordo tutti – ma proprio tutti – i cacciatori di obiettivi sbloccabili.

La conferma è arrivata nelle scorse ore da TrueTrophies, sito specializzato nell’ambito dei Trofei, il quale ha trovato tracce nel database PlayStation.

«Scopri un fantasy ricco di splendore, inganno, combattimenti magici e vendetta unendoti allo spadaccino Dart e ai suoi compagni nel viaggio volto a imbrigliare l’essenza spirituale dei draghi per trionfare contro il male», recita la descrizione ufficiale del gioco.

«Utilizzando un sistema di combattimento tattico unico e innovativo, trasformati in Dragone e impara a sfruttare poteri straordinari. Controlla un’ampia gamma di personaggi che brandiscono armi uniche e sferrano gli attacchi dei Dragoni alimentati dagli elementi in questo gioco di ruolo indimenticabile.»

Infine: «Goditi al massimo The Legend of Dragoon uscito in origine su PS1 grazie a up-rendering, funzione di riavvolgimento, salvataggio rapido e filtri video personalizzati.»

Ricordiamo che da ora i giocatori potranno divertirsi con 16 nuovi omaggi su PS Plus, tra i quali ci sono big assolutamente imperdibili.

Ma non solo: da oggi gli utenti sono però costretti a rinunciare a diversi giochi gratis: ben 12 titoli sono stati rimossi dal servizio proprio da queste ore.