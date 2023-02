PlayStation Studios, la nuova acquisizione potrebbe essere già confermata

L’ultima acquisizione di PlayStation Studios sembrerebbe in realtà già essere stata confermata in via ufficiosa, sebbene non sia ancora arrivato alcun comunicato né da parte di Sony né dal team stesso.

Nelle scorse settimane è infatti rimbalzata una rivelazione arrivata direttamente dalla stessa casa di PlayStation che svelava l’ingresso tra i PS Studios di Ballistic Moon, team composto da ex sviluppatori di Supermassive Games, autori tra gli altri di opere come Until Dawn (lo trovate su Amazon).

L’anticipazione era arrivata per errore, quando in un’offerta di lavoro era stato inserito proprio questo team tra i nomi degli studi inclusi negli Studios, per poi essere prontamente rimosso dopo pochi istanti.

Il reporter e insider Colin Moriarty ha però scoperto che su PitchBook, una società di servizi finanziari, esiste già una sezione dedicata proprio allo studio Ballistic Moon — che potete visualizzare voi stessi al seguente indirizzo — e che confermerebbe tra le novità proprio la sua acquisizione (via PlayStation LifeStyle).

Nella pagina vengono infatti segnalati non solo tutti i dati più importanti legati al team, incluso l’anno in cui è stato fondato, ma anche che la «Parent Company» di Ballistic Moon è diventata proprio Sony, in seguito alla già citata acquisizione.

Un’operazione di mercato che sembrerebbe dunque essere già stata conclusa, anche se come citavamo in apertura attualmente non è stata ancora confermata ufficialmente né da PlayStation né dagli stessi sviluppatori.

Se le informazioni riportate si rivelassero corrette, non dovrebbe dunque ormai mancare molto prima che possa arrivare anche un comunicato ufficiale sulla buona riuscita dell’affare. Nel frattempo, vi invitiamo come di consueto a prendere il tutto con le dovute precauzioni e di continuare a seguirci per scoprire gli ultimi aggiornamenti.

Nel frattempo, vi ricordiamo che è in arrivo un’altra grande novità per il mondo PlayStation: tra pochi giorni sarà ufficialmente disponibile il visore PS VR2, che vi abbiamo raccontato nel dettaglio nella nostra recensione.

Segnaliamo anche che a partire da domani saranno ufficialmente disponibili i nuovi giochi gratis PlayStation Plus Extra e Premium, tra i quali sarà incluso perfino Horizon Forbidden West. Ovviamente, vi terremo aggiornati non appena saranno scaricabili.