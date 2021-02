Destruction Derby per PS5 è stato preso in considerazione

John McLaughlin di Sony xDev ha rivelato che, prima di avviare lo sviluppo di Destruction AllStars, si era preso in considerazione un ritorno della serie Destruction Derby per PS5.

Destruction AllStars sarà pubblicato direttamente su PlayStation Plus a partire da domani e per due mesi, dopo essere stato spostato dal lancio dello scorso novembre dove sarebbe stato disponibile a prezzo pieno.

«Sì, voglio dire, molto all’inizio», ha ammesso McLaughlin nel corso di un’intervista concessa ad Eurogamer.net, in cui gli è stato chiesto se Destruction Derby fosse mai stato una pista.

«xDev ha una storia di essere intorno alle finestre di lancio sulle PlayStation della gente – abbiamo fatto MotorStorm, Resogun e cose così.

All’inizio – penso fosse nella parte finale di WipEout Omega – stavo avendo una conversazione con il mio boss Pete Smith. Dicevamo, vogliamo essere su PS5, quindi cosa potremmo fare?

E abbiamo guardato a Destruction Derby e poi abbiamo iniziato a parlare dei danni – dove sono finiti tutti i danni nei giochi?

So che abbiamo avuto Wreckfest da allora e cose c osì, ma c’è stato un tempo su PS3 dove avevi tutti questi giochi action arcade che erano molto intensi, avevano un bell’aspetto e un sacco di danno, un gameplay pick and play.

Poi tutto si è spostato verso i GT e i Forza. Quindi dicevamo, che tipo di danni potremmo portare su PS5 – quanto sarebbe magnifico?»