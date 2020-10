Destruction All-Stars, gioco di lancio di PS5 da 79,99 euro, include microtransazioni

Arrivano dall’ESRB alcuni dettagli relativi a Destruction All-Stars, uno dei giochi che accompagneranno PlayStation 5 nel suo giorno di lancio. L’ente, infatti, ha valutato il titolo e i suoi contenuti per indicare la fascia d’età ideale alla sua fruizione, rivelando che all’interno del gioco troveremo delle microtransazioni. Considerando che parliamo di un titolo che, come confermato da Sony, avrà un costo di listino di 79,99€, potrebbe essere una soluzione capace di far discutere.

Destruction All-Stars è stato valutato come T for teen, ossia adatto a un pubblico dagli adolescenti in su. Includerà contenuti di fantasia e contenuti violenti. A questo, si affianca la segnalazione di «interazioni tra utenti» e di «acquisti in-game su PlayStation 5», come indicato in questa pagina.

In Destruction All-Stars dovrete distruggere i veicoli avversari

Nell’analisi completa dell’ESRB sui contenuti del gioco leggiamo anche dettagli sulle dinamiche di gameplay che ci coinvolgeranno:

Si tratta di un videogioco di guida d’azione dove i giocatori competono per diventare i campioni di Destruction All-Stars. I giocatori scelgono un personaggio e competono in varie modalità (come Mayhem, Crash Course, Schermaglia), accumulando punti dalla distruzione dei veicoli degli avversari. Spesso i giocatori si scontrano gli uni sugli altri, con degli effetti al rallentatore e dei danni realistici ai veicoli (esplosioni, ammaccature, scintille). A volte le collisioni possono scagliare i personaggi fuori dai veicoli. I piloti rimasti a piedi possono venire investiti, con conseguente loro “KO”. Durante la frenetica azione, i personaggi possono anche attivare dei pericoli legati allo scenario, come lame rotanti, che possono troncare a metà i veicoli.

L’uscita di Destruction All-Stars è attesa esclusivamente su PS5 per il 12 novembre in numerosi mercati, ma il titolo sarà giocabile dal 19 novembre in Europa – giorno di lancio della console next-gen.