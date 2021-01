PlayStation Plus, ecco quanto valgono i giochi gratis di febbraio 2021

PlayStation Plus ha rivelato i giochi gratis di febbraio 2021 questa settimana e in tanti sono rimasti molto soddisfatti dalle scelte di Sony.

A partire dall’1 febbraio, i giocatori potranno infatti mettere le mani su:

Destruction AllStars

Control Ultimate Edition

Concrete Genie

La selezione della casa giapponese prevede l’ingresso di un’esclusiva PlayStation 5 al lancio, Destruction AllStars, che era programmata per l’uscita della console.

Il gioco era stato spostato da novembre a febbraio ed era stato previsto l’introduzione nel servizio in abbonamento per due mesi, ma prima di allora il prezzo dichiarato era di 79,99 euro con tanto di microtransazioni che avevano fatto discutere.

Control Ultimate Edition vale invece 39,99 euro ed è il titolo più ghiotto nel tris, dal momento che comprende fin dal day one l’upgrade dell’apprezzato action adventure per PS5 e i due DLC, di cui uno – AWE – che riporta Alan Wake in campo. Il pacchetto integra anche l’edizione per PS4.

Infine, Concrete Genie – altra esclusiva PlayStation – costa 29,99 euro ed è probabilmente il prodotto più piccolo del lotto, sebbene abbia tanto cuore grazie ad una direzione artistica pregevole e i temi delicati; supporta anche PlayStation VR.

In totale, dunque, gli abbonati a PlayStation Plus si porteranno a casa tre giochi dal valore complessivo di poco meno di 150 euro, per un mese di alto livello che conferma le buone intenzioni per il 2021 testimoniate dal precedente mese di gennaio.

Vi ricordiamo che potrete riscattare i giochi gratuiti per PS5 anche se non possedete la console next-gen, trovandoli nella vostra libreria non appena l’avrete acquistata.