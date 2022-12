PlayStation Plus è disponibile in forte sconto su PS Store, ma solo per alcuni fan

PlayStation Store ha appena annunciato una nuova offerta molto interessante per tutti gli utenti curiosi di provare il servizio in abbonamento di casa Sony: solo per un periodo limitato, potete infatti acquistare un’iscrizione annuale a PlayStation Plus a un prezzo davvero speciale.

Grazie alla nuova promozione di PS Store, tutti gli abbonamenti annuali potranno essere vostri con un generosissimo sconto di 30 euro: questo significa che vi basterà anche solo una gift card di 30 euro (che trovate su Amazon) per ottenere un anno di PS Plus Essential, con il relativo sconto valido anche per i piani Extra e Premium.

Un’offerta che arriva a meno un mese di distanza dalla promozione offerta per il Black Friday e che risulta particolarmente conveniente proprio per gli utenti interessati al piano base del servizio: Essential vi costerà addirittura ulteriori 14,99 euro in meno rispetto alla precedente offerta.

Prima di procedere però con i vostri acquisti, è necessario avvertirvi che l’offerta non è disponibile per tutti: Sony ha infatti deciso di riservare questa promozione soltanto ai nuovi abbonati o, in alternativa, a coloro che non possiedono attualmente un’iscrizione attiva.

Si tratta dunque di un’iniziativa pensata per aumentare il numero di iscritti e non per offrire semplicemente l’abbonamento a prezzo vantaggioso per tutti, come invece accaduto durante il Black Friday.

Ricapitolando, con il nuovo sconto di 30 euro valido esclusivamente per gli abbonamenti annuali, potrete acquistare 12 mesi di PlayStation Plus Essential a soli 29.99€, 12 mesi di PS Plus Extra a 69,99€ e 12 mesi di PS Plus Premium a 89,99€.

Un’ottima iniziativa da cogliere al volo dunque, se eravate già interessati a provare con mano il servizio in abbonamento di casa Sony e soprattutto se vi eravate persi l’offerta per il Black Friday, ma che resterà valida solo fino al 20 dicembre.

Come accennavamo in apertura, non sarà però possibile accedere all’offerta se siete già attualmente iscritti: potete consultare tutti i dettagli e scoprire se potete aderire all’iniziativa dirigendovi al seguente link ed effettuando il login.

Se doveste scegliere di approfittare di questa occasione, potrete iniziare a scaricare fin da subito i giochi gratis offerti a dicembre, che includono anche l’amatissima trilogia di Mass Effect.

Questi saranno naturalmente gli ultimi titoli offerti per PS Plus Essential nel 2022: in vista del 2023, abbiamo riepilogato per voi tutti i giochi gratis offerti quest’anno dal piano base del servizio in abbonamento.