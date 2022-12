PlayStation Plus, disponibili da ora i giochi gratis di dicembre

I nuovi giochi gratis di PlayStation Plus Essential, previsti per il mese di dicembre, sono già ufficialmente disponibili per il download per tutti gli utenti iscritti al servizio in abbonamento.

Da questo momento tutti i giocatori potranno dunque aggiungere 3 nuovi titoli gratis al proprio servizio in abbonamento: basterà, come di consueto, anche essere soltanto in possesso di un abbonamento Essential (potete iscrivervi acquistando una gift card su Amazon) e non sarà necessaria un’iscrizione a Extra o Premium, che naturalmente potranno comunque accedere agli omaggi.

Tra pochissimi istanti saranno dunque ufficialmente rimossi i titoli gratuiti di novembre, lasciando ufficialmente spazio ai nuovi omaggi dedicati al mese natalizio: i nuovi titoli sono già riscattabili da questo momento.

Vi ricordiamo che la line-up del mese è particolarmente interessante: potete infatti aggiungere alla vostra collezione Mass Effect Legendary Collection, Biomutant e Divine Knockout Founder’s Edition.

Mass Effect Legendary Edition è sicuramente l’omaggio più interessante, dato che vi permetterà di scoprire 3 giochi in un’unica soluzione: si tratta infatti della “leggendaria” trilogia del Comandante Shepard, appositamente rimasterizzata per gli standard di ultima generazione.

Biomutant è invece l’ambizioso open world di THQ Nordic, in cui interpreterete una creatura mutante in un mondo post-apocalittico e scoprendo un sistema di combattimento originale.

Infine, Divine Knockout è una nuova release disponibile gratuitamente su PlayStation Plus fin dal day one: si tratta di un picchiaduro platform in terza persona, in cui il vostro obiettivo sarà scaraventare i vostri avversari fuori dalla mappa.

Potete riscattare comodamente i vostri nuovi giochi gratis direttamente attraverso i seguenti link: in alternativa, potrete eseguire la stessa operazione direttamente dalle pagine ufficiali presenti su console.

Tutti i nuovi giochi gratis di dicembre resteranno ufficialmente disponibili fino al 3 gennaio 2023, giornata che corrisponderà al primo martedì del nuovo anno: vi raccomandiamo dunque di riscattarli il prima possibile, così da poterli scaricare tutte le volte che vorrete, a patto naturalmente di essere ancora iscritti al servizio.

Per quanto riguarda invece PlayStation Plus Premium, siamo ancora in attesa di scoprire quali saranno i prossimi giochi gratis in arrivo, anche se una delle novità potrebbe essere già stata svelata. In ogni caso, proprio in questi giorni sono state aggiunte numerose prove gratuite da non lasciarsi scappare.